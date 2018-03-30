Общество
сегодня, 15:51
Липчане устроят автопробег в честь Дня Победы
А украшение города начнется в апреле.
Власти города и региона начали плотную подготовку к празднованию Дня Победы. Ранее вопросом приобретения подарков ветеранам занялось управление соцзащиты, теперь свой фронт работ начали выполнять управление внутренней политики администрации Липецкой области и городской центр рекламы Липецка.
Региональные власти готовятся провести автопробег в честь 9 Мая. По планам чиновников акция займет всего один день. По дорогам региона проедут 24 человека, а на остановках их будут принимать 120 школьника. Участниками автопробега станут члены общественных организаций и объединений Липецкой области патриотической направленности. На каждой из 4 остановок 400-километрового маршрута будут возложены цветы к мемориалам войнам Великой Отечественной войны. Также на стоянках среди школьников будут проводить соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова. На организацию всего автопробега планируют потратить до 80 000 рублей.
Тем временем городской центр рекламы постарается украсить Липецк к празднику на 714 000 рублей. При успешном завершении тендера подрядчик начнет работу уже в середине апреля. Флаги украсят 27 точек Липецка — от главных площадей и мостов (кроме Петровского) до клумб и кольцевых развязок. Все должно быть смонтировано к 1 мая. Праздничное убранство в честь Дня Победы в Липецке уберут к 14 мая.
Региональные власти готовятся провести автопробег в честь 9 Мая. По планам чиновников акция займет всего один день. По дорогам региона проедут 24 человека, а на остановках их будут принимать 120 школьника. Участниками автопробега станут члены общественных организаций и объединений Липецкой области патриотической направленности. На каждой из 4 остановок 400-километрового маршрута будут возложены цветы к мемориалам войнам Великой Отечественной войны. Также на стоянках среди школьников будут проводить соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова. На организацию всего автопробега планируют потратить до 80 000 рублей.
Тем временем городской центр рекламы постарается украсить Липецк к празднику на 714 000 рублей. При успешном завершении тендера подрядчик начнет работу уже в середине апреля. Флаги украсят 27 точек Липецка — от главных площадей и мостов (кроме Петровского) до клумб и кольцевых развязок. Все должно быть смонтировано к 1 мая. Праздничное убранство в честь Дня Победы в Липецке уберут к 14 мая.
За деда
лучше