Общество

сегодня, 15:51

Липчане устроят автопробег в честь Дня Победы

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#День Победы #автопробег #украшение #тендер
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Липчане устроят автопробег в честь Дня Победы

А украшение города начнется в апреле.

Власти города и региона начали плотную подготовку к празднованию Дня Победы. Ранее вопросом приобретения подарков ветеранам занялось управление соцзащиты, теперь свой фронт работ начали выполнять управление внутренней политики администрации Липецкой области и городской центр рекламы Липецка.

Региональные власти готовятся провести автопробег в честь 9 Мая. По планам чиновников акция займет всего один день. По дорогам региона проедут 24 человека, а на остановках их будут принимать 120 школьника. Участниками автопробега станут члены общественных организаций и объединений Липецкой области патриотической направленности. На каждой из 4 остановок 400-километрового маршрута будут возложены цветы к мемориалам войнам Великой Отечественной войны. Также на стоянках среди школьников будут проводить соревнования по сборке-разборке автомата Калашникова. На организацию всего автопробега планируют потратить до 80 000 рублей.

Тем временем городской центр рекламы постарается украсить Липецк к празднику на 714 000 рублей. При успешном завершении тендера подрядчик начнет работу уже в середине апреля. Флаги украсят 27 точек Липецка — от главных площадей и мостов (кроме Петровского) до клумб и кольцевых развязок. Все должно быть смонтировано к 1 мая. Праздничное убранство в честь Дня Победы в Липецке уберут к 14 мая.
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#День Победы #автопробег #украшение #тендер
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Комментарии (2)

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За деда

22 минуты назад
Давайте сразу до Киева чего зря бинзин палить , присоединюсь если АКМ дадите.
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лучше

сегодня, 16:00
Велопробег.Деды воевали,терпели,а эти на авто будут разьезжать
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