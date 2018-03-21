Общество
39 минут назад
Липецким ветеранам ко Дню Победы подарят мобильные телефоны
Аппараты оборудуют кнопкой SOS.
Управление социальной защиты населения Липецкой области объявило электронный аукцион на покупку мобильных телефонов. Это — часть подготовки к празднованию Дня Победы. Аппараты общей стоимостью в 564 392 рубля предназначаются ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.
Максимальная стоимость одного телефона составит 1 102 рубля и 33 копейки. Мобильники вручат 512 липчанам. Аппаратуру подобрали в соответствии с возможностями престарелых людей. Это кнопочные телефоны на одну sim-карту, цветным экраном разрешением 128 х160 Pix, наличием фотокамеры и карты памяти, наличием возможности отправить sms. Обязательным требованием к товару указали комплектацию аппаратуры большими кнопками, кнопкой SOS и возможностью переключения экрана на крупный шрифт.
Электронный аукцион запланирован на начало апреля. Покупка станет частью реализации программы «Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области».
Максимальная стоимость одного телефона составит 1 102 рубля и 33 копейки. Мобильники вручат 512 липчанам. Аппаратуру подобрали в соответствии с возможностями престарелых людей. Это кнопочные телефоны на одну sim-карту, цветным экраном разрешением 128 х160 Pix, наличием фотокамеры и карты памяти, наличием возможности отправить sms. Обязательным требованием к товару указали комплектацию аппаратуры большими кнопками, кнопкой SOS и возможностью переключения экрана на крупный шрифт.
Электронный аукцион запланирован на начало апреля. Покупка станет частью реализации программы «Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области».
стыдпозор
Ванька
ага
Ванька
321
Гидравлический Ампер
Ржу не могу