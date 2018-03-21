Липецким ветеранам ко Дню Победы подарят мобильные телефоны

Аппараты оборудуют кнопкой SOS.

Управление социальной защиты населения Липецкой области объявило электронный аукцион на покупку мобильных телефонов. Это — часть подготовки к празднованию Дня Победы. Аппараты общей стоимостью в 564 392 рубля предназначаются ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.



Максимальная стоимость одного телефона составит 1 102 рубля и 33 копейки. Мобильники вручат 512 липчанам. Аппаратуру подобрали в соответствии с возможностями престарелых людей. Это кнопочные телефоны на одну sim-карту, цветным экраном разрешением 128 х160 Pix, наличием фотокамеры и карты памяти, наличием возможности отправить sms. Обязательным требованием к товару указали комплектацию аппаратуры большими кнопками, кнопкой SOS и возможностью переключения экрана на крупный шрифт.



Электронный аукцион запланирован на начало апреля. Покупка станет частью реализации программы «Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области».