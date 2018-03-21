Общество

39 минут назад

Липецким ветеранам ко Дню Победы подарят мобильные телефоны

7 321
#тендер #День Победы #ветераны
Липецким ветеранам ко Дню Победы подарят мобильные телефоны

Аппараты оборудуют кнопкой SOS.

Управление социальной защиты населения Липецкой области объявило электронный аукцион на покупку мобильных телефонов. Это — часть подготовки к празднованию Дня Победы. Аппараты общей стоимостью в 564 392 рубля предназначаются ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.

Максимальная стоимость одного телефона составит 1 102 рубля и 33 копейки. Мобильники вручат 512 липчанам. Аппаратуру подобрали в соответствии с возможностями престарелых людей. Это кнопочные телефоны на одну sim-карту, цветным экраном разрешением 128 х160 Pix, наличием фотокамеры и карты памяти, наличием возможности отправить sms. Обязательным требованием к товару указали комплектацию аппаратуры большими кнопками, кнопкой SOS и возможностью переключения экрана на крупный шрифт.

Электронный аукцион запланирован на начало апреля. Покупка станет частью реализации программы «Повышение качества жизни пожилых людей, развитие системы социального обслуживания населения Липецкой области».
7 321
#тендер #День Победы #ветераны

Комментарии (7)

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стыдпозор

4 минуты назад
целые 1103 рубля когда уже наша страна сгорит в аду
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Ванька

10 минут назад
Интересно а 321 это номер на лагерной робе ?
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ага

10 минут назад
такие же отстойные как на фото?
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Ванька

11 минут назад
Надо по квартире и по машине подарить , а телефон да ещё китайский потерял или сломался , бараны жадные !
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321

12 минут назад
Может и цинично.но война закончилась 73 года назад.ветераны бессмертны?
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Гидравлический Ампер

16 минут назад
Сколько же у на ещё над ветеранами глумиться будут? То капсулы смерти под название "Ока" дарят, то phonoSOSы какие то... Стыдно и горько. Они же в своё время... А вы им свою благодарность за 1102 рубля и 33 копейки. И кому же это в голову то придти могло?
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Ржу не могу

28 минут назад
Подарят рублей за 500,а спишут как дорогущие айфоны.Стыдоба!!!
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