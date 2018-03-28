Липецкие дорожники отремонтировали лужу

Специалисты устроили шоу на ЛТЗ.

Пользователь "Вконтакте" Сергей Щавелев разместил на ресурсе ролик, от которого можно впасть в ступор. Сергей оказался свидетелем ремонта...лужи. В кадр очевидца попал дорожный ремонт, который проводили на одной улиц района ЛТЗ. Шестеро специалистов в сине-оранжевой форме и их руководитель методично засыпали огромную лужу литым асфальтом.







Заметим, что это же ведомство, которое асфальтировало лужу, признано победителем серии торгов по ремонту липецких дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей.

