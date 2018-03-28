Общество
26 минут назад
Липецкие дорожники отремонтировали лужу
Специалисты устроили шоу на ЛТЗ.
Пользователь "Вконтакте" Сергей Щавелев разместил на ресурсе ролик, от которого можно впасть в ступор. Сергей оказался свидетелем ремонта...лужи. В кадр очевидца попал дорожный ремонт, который проводили на одной улиц района ЛТЗ. Шестеро специалистов в сине-оранжевой форме и их руководитель методично засыпали огромную лужу литым асфальтом.
Заметим, что это же ведомство, которое асфальтировало лужу, признано победителем серии торгов по ремонту липецких дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей.
Заметим, что это же ведомство, которое асфальтировало лужу, признано победителем серии торгов по ремонту липецких дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей.
Серый
это высококвалифицированные
придурки, название статьи-
Липчанин
гость
!!!
Еее
гость
я