Общество

26 минут назад

Липецкие дорожники отремонтировали лужу

9 486
#ремонт #дороги
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Специалисты устроили шоу на ЛТЗ.

Пользователь "Вконтакте" Сергей Щавелев разместил на ресурсе ролик, от которого можно впасть в ступор. Сергей оказался свидетелем ремонта...лужи. В кадр очевидца попал дорожный ремонт, который проводили на одной улиц района ЛТЗ. Шестеро специалистов в сине-оранжевой форме и их руководитель методично засыпали огромную лужу литым асфальтом.



Заметим, что это же ведомство, которое асфальтировало лужу, признано победителем серии торгов по ремонту липецких дорог общей стоимостью около 1 млрд рублей.
9 486
#ремонт #дороги
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Комментарии (9)

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Серый

1 минуту назад
Насмех подняли горе ремонтников . Горячий асфальт в луже держаться не будет.Отмывка денег и показуха работы.
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это высококвалифицированные

2 минуты назад
Специалисты,стажировавшиеся в Германии.Не лезте к ним,они знают,что делают
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придурки, название статьи-

5 минут назад
С сарказмом.Или , вы,такие тупые,что думаете,мы так и поняли,что ремонтировали лужу?
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Липчанин

6 минут назад
лишь бы канализационные колодцы не залили асфальтом)))
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гость

6 минут назад
У нас ямы обычно именно в лужах, которые тоже нужно делать! А то главный редактор Город48 на своем ведре колеса пробьет и побежит жаловаться!
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!!!

10 минут назад
ахахахахахаахахахахахахаахах!!!!!!!!!!!!!)))))))))))))) нет сил смеяться....
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Еее

14 минут назад
Их самих там и закотать в этой луже
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гость

15 минут назад
У этих горе-редакторов ремонтируется воздух, снег, вода... Бездари!!!
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я

17 минут назад
ремонтируют дороги!!!!!! а не лужи!!! Тупорылые редакторы, что вы пишите?
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