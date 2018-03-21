В Липецке отметят день футбола

День футбола будут отмечать в день смеха, то есть - 1 апреля

1 апреля липецком областном краеведческом музее пройдёт «День футбола в музее», посвященный 21-му Чемпионату мира по футболу ФИФА.



Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В рамках этого мероприятия состоятся: открытие выставки «Футбол: просто игра?!», на которой будут представлены фотографии, футбольные мячи с автографами знаменитых игроков, кубки, дипломы, значки, сувениры, афиши, буклеты, футбольная форма, коллекция шарфов футбольных клубов и вымпелов команд нашей страны из фондов областного музея, собрания ФК «Металлург», а также личного архива О.А. Лизнева, мастера спорта СССР, одного из лучших игроков Липецкого «Металлурга» 1970-х годов.



Встреча игроков футбольного клуба «Металлург» (Липецк) с болельщиками. Спортсмены ответят на вопросы, расскажут о наиболее интересных фактах своей жизни и спортивной карьеры.



Награждение участников творческих конкурсов ‒ «Футбол глазами детей» и конкурса чтецов «Гимн футбольному мячу».



Начало мероприятия ‒ 12:00.

