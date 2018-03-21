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В Липецке отметят день футбола

1 330
#футбол #музей
В Липецке отметят день футбола

День футбола будут отмечать в день смеха, то есть - 1 апреля

1 апреля липецком областном краеведческом музее пройдёт «День футбола в музее», посвященный 21-му Чемпионату мира по футболу ФИФА.

Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В рамках этого мероприятия состоятся: открытие выставки «Футбол: просто игра?!», на которой будут представлены фотографии, футбольные мячи с автографами знаменитых игроков, кубки, дипломы, значки, сувениры, афиши, буклеты, футбольная форма, коллекция шарфов футбольных клубов и вымпелов команд нашей страны из фондов областного музея, собрания ФК «Металлург», а также личного архива О.А. Лизнева, мастера спорта СССР, одного из лучших игроков Липецкого «Металлурга» 1970-х годов.

Встреча игроков футбольного клуба «Металлург» (Липецк) с болельщиками. Спортсмены ответят на вопросы, расскажут о наиболее интересных фактах своей жизни и спортивной карьеры.

Награждение участников творческих конкурсов ‒ «Футбол глазами детей» и конкурса чтецов «Гимн футбольному мячу».

Начало мероприятия ‒ 12:00.
1 330
#футбол #музей

Комментарии (1)

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Виктория "vrednayavika" Муданцева

23 минуты назад
да всем срать на этот футбол
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