Общество
сегодня, 10:41
В Липецке отметят день футбола
День футбола будут отмечать в день смеха, то есть - 1 апреля
1 апреля липецком областном краеведческом музее пройдёт «День футбола в музее», посвященный 21-му Чемпионату мира по футболу ФИФА.
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В рамках этого мероприятия состоятся: открытие выставки «Футбол: просто игра?!», на которой будут представлены фотографии, футбольные мячи с автографами знаменитых игроков, кубки, дипломы, значки, сувениры, афиши, буклеты, футбольная форма, коллекция шарфов футбольных клубов и вымпелов команд нашей страны из фондов областного музея, собрания ФК «Металлург», а также личного архива О.А. Лизнева, мастера спорта СССР, одного из лучших игроков Липецкого «Металлурга» 1970-х годов.
Встреча игроков футбольного клуба «Металлург» (Липецк) с болельщиками. Спортсмены ответят на вопросы, расскажут о наиболее интересных фактах своей жизни и спортивной карьеры.
Награждение участников творческих конкурсов ‒ «Футбол глазами детей» и конкурса чтецов «Гимн футбольному мячу».
Начало мероприятия ‒ 12:00.
Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. В рамках этого мероприятия состоятся: открытие выставки «Футбол: просто игра?!», на которой будут представлены фотографии, футбольные мячи с автографами знаменитых игроков, кубки, дипломы, значки, сувениры, афиши, буклеты, футбольная форма, коллекция шарфов футбольных клубов и вымпелов команд нашей страны из фондов областного музея, собрания ФК «Металлург», а также личного архива О.А. Лизнева, мастера спорта СССР, одного из лучших игроков Липецкого «Металлурга» 1970-х годов.
Встреча игроков футбольного клуба «Металлург» (Липецк) с болельщиками. Спортсмены ответят на вопросы, расскажут о наиболее интересных фактах своей жизни и спортивной карьеры.
Награждение участников творческих конкурсов ‒ «Футбол глазами детей» и конкурса чтецов «Гимн футбольному мячу».
Начало мероприятия ‒ 12:00.
Виктория "vrednayavika" Муданцева