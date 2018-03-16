В Липецкой области стартовала акция «Здоровое поколение - 2018»

В 2018 году на территории нашего региона продолжает реализовываться долгосрочный социально значимый проект «Здоровый регион», направленный на повышение качества жизни населения Липецкой области и пропаганду здорового образа жизни у его жителей. Для этого управлением здравоохранения региона совместно с медицинскими организациями области регулярно проводятся разнообразные профилактические мероприятия по предупреждению сердечно-сосудистых, онкологических и других социально значимых заболеваний.

Как сообщили в управлении здравоохранения Липецкой области, одним из направлений проекта стало проведение массовой областной профилактической акции «Здоровое поколение» в районах Липецкой области. Акция включает в себя выезд в районы области медицинских специалистов, проводящих как профилактический осмотр детей с целью ранней диагностики различных заболеваний, так и работу информационно-образовательных площадок, направленных на пропаганду здорового образа жизни.

За время проведения акции «Здоровое поколение» в 2017 году было охвачено 9 районов Липецкой области: Липецкий, Краснинский, Лев-Толстовский, Становлянский, Елецкий, Задонский, Измалковский, Чаплыгинский, Данковский. Всего по итогам проведения акции в Липецкой области участие в ней уже приняли более 5 тысяч человек. Из них более 2 тысяч детей прошло медицинское обследование.

В 2018 году профилактическая акция продолжится и охватит еще девять районов Липецкой области. В мероприятии принимает участие 21 медицинская организация Липецкой области: 12 учреждений здравоохранения Липецкой области и 9 межрайонных и районных больницы.

15 марта 2018 года в МБОУ «Гимназия № 1 им. Н.И. Борцова» г. Лебедянь состоялся старт областной массовой профилактической акции для детского населения «Здоровое поколение».

В мероприятии приняли участие заместитель главы Лебедянского района В.А. Иншаков, главный врач ГУЗ «Областная детская больница» С.М. Голобурдин, главный врач ГУЗ «Лебедянская МРБ» А.Н. Байцуров и другие официальные лица.

Организаторы мероприятия- специалисты Липецкого областного центра медицинской профилактики и Областной детской больницы под руководством управления здравоохранения региона.

В рамках акции было организовано: проведение осмотра и консультативного приема детского населения следующими специалистами Областной детской больницы: врач кардиолог, аллерголог-иммунолог, невролог, гастроэнтеролог, травматолог-ортопед, офтальмолог, нефролог; проведение медицинских обследований врачами функциональной диагностики ГУЗ «ОДБ», поликлиники МРБ и РБ: эхокардиография и допплеровское сканирование брахиоцефальных сосудов, электрокардиография, ультразвуковая диагностика органов брюшной полости и почек, общий анализ крови и мочи, копрограмма; комплексное обследование детей с 6 лет специалистами Центра здоровья ГУЗ «Елецкая городская детская больница»: скрининг-оценка уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма; компьютерная электрокардиография (с 12 лет); спирометрия; анализ внутренних сред организма (биоимпедансметрия); обследование на пульсоксиметре.

Помимо медицинской и консультативной части акции, в школе района была реализована информационно-образовательная программа: врачи Областного наркологического диспансера и Областного кожно-венерологического диспансера организовали видеолектории с элементами интерактивной беседы на тему курения, алкоголя и зависимости от ПАВ, а также по профилактике заразных кожных заболеваний; специалисты Областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями организовали видеолекторийс элементами тренинговых упражнений по профилактике ВИЧ-инфекции; специалисты Липецкой областной инфекционной клинической больницы рассказали беременным женщинам, состоящим на учете в районной женской консультации, о необходимости вакцинации детей; инструкторы Областного врачебно-физкультурного диспансера провели спортивную эстафету «Здоровье и сила - в движении!».

Также специалистами ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», ГУЗ «Областная стоматологическая поликлиника - Стоматологический центр», ГАУДПО «Центр последипломного образования», ГСКУ ЛОДС «Мечта», ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный диспансер», ГУЗОТ «Центр медицинской профилактики» для школьников была организована информационно-образовательная программа «Здоровая привычка», в ходе которой учащиеся младших классов в игровой форме познакомились с основами здорового образа жизни. Ребята учились правильно чистить зубы и заботиться о полости рта, а Доктор Айболит рассказывал о пользе вакцинопрофилактики и защите от вирусов. Дети узнали о вредной и здоровой пище, пользе утренней зарядки и том, как избежать сколиоза; познакомились с куклой курильщицей Сью и на ее примере убедились в негативном влиянии табачного дыма на легкие человека; а также поучаствовали в мастер-классе по оказанию первой помощи при попадании инородного тела в дыхательные пути человека и массовой зарядке.

Кроме того, в рамках акции работала информационная площадка в холле: на островке «Азбука здоровья»специалистами Липецкого областного центра медицинской профилактики было организовано распространение полиграфической продукции по профилактике различных заболеваний, а также проведение интерактивной викторины по основам ведения здорового образа жизни.

Всего в профилактической акции «Здоровое поколение» в Лебедянском районе приняли участие более 600 человек, медицинское обследование прошли более 200 детей. Из общего количества осмотренных детей у 54 человек были выявлены различные заболевания.

Фото: uzalo48.lipetsk.ru