Общество

сегодня, 13:34

Бассейн в школе имени Олега Пешкова могут посещать все желающие

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#Образование #школа
Бассейн в школе имени Олега Пешкова могут посещать все желающие

Школа была открыта в сентябре прошлого года.

Начал работать спортивно-оздоровительный центр новой 30-й школы в 29 микрорайоне Липецка. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, по поручению главы Липецка Сергея Иванова он открыт не только для школьников, но и для жителей расположенных рядом с учреждением многоэтажных массивов.

Школа №30 имени Героя России, военного летчика Олега Пешкова была открыта в сентябре 2017 года. Площадь здания составляет 17,5 тыс. кв. метров. Образовательное учреждение оснащено цифровыми лабораториями по математике, физике, химии, биологии, географии, мобильными компьютерными классами, лингафонным оборудованием, тренажерами для обучения оказания первой медицинской помощи.

Школа располагает двумя спортивными и тренажерными залами, изостудией, актовым залом и двумя бассейнами – для малышей и взрослых. Впервые в городе бассейн с шестью 25-метровыми дорожками появился в образовательном учреждении. Теперь здесь можно будет проводить серьезные спортивные состязания.

Фото doal.ru
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#Образование #школа

Комментарии (5)

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48й

3 минуты назад
https://sc30lipetsk.ru/platnye-uslugi/ можно посмотреть цкны
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?

27 минут назад
а детский 8-ми разовый сколько будет стоить?
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48й

сегодня, 14:01
Разовое посещение будет стоить173-200 руб, пенсионерам скидка 5% до 14-00. Добро пожаловать! Очень удобно!
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Рома

сегодня, 13:48
Зачем городу ещё один лягушатник?Где обещанный полтинник (50м)
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48й

сегодня, 13:46
Нормально! За здоровый образ жизни! Сколько будет стоить удовольствие для жителей?
ответить

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