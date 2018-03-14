Бассейн в школе имени Олега Пешкова могут посещать все желающие

Школа была открыта в сентябре прошлого года.

Начал работать спортивно-оздоровительный центр новой 30-й школы в 29 микрорайоне Липецка. Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, по поручению главы Липецка Сергея Иванова он открыт не только для школьников, но и для жителей расположенных рядом с учреждением многоэтажных массивов.



Школа №30 имени Героя России, военного летчика Олега Пешкова была открыта в сентябре 2017 года. Площадь здания составляет 17,5 тыс. кв. метров. Образовательное учреждение оснащено цифровыми лабораториями по математике, физике, химии, биологии, географии, мобильными компьютерными классами, лингафонным оборудованием, тренажерами для обучения оказания первой медицинской помощи.



Школа располагает двумя спортивными и тренажерными залами, изостудией, актовым залом и двумя бассейнами – для малышей и взрослых. Впервые в городе бассейн с шестью 25-метровыми дорожками появился в образовательном учреждении. Теперь здесь можно будет проводить серьезные спортивные состязания.



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