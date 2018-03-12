Общество

сегодня, 15:39

Жительница Липецкой области с доходом в 77 000 рублей признана банкротом

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#банкротство #суд
Жительница Липецкой области с доходом в 77 000 рублей признана банкротом

Женщина должна свыше 5,5 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 33-летнюю жительницу посёлка Елецкий Елецкого района. Женщина оказалась должна по кредитам.

Как указано в материалах суда, ельчанка сама заявила ведомству о своей финансовой несостоятельности. Женщина подала документы на банкротство в конце прошлого года. Также значится, что ельчанка должна кредиторам свыше 5,52 млн рублей. При среднемесячном доходе в 77 000 рублей ( 540 331 рубль за январь-июль 2017 года) она не может расплатиться с обязательствами. Кроме того, женщина предоставила суду выписку из медицинской карты своего ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем и существует необходимость в реабилитации. Вместе с этим, у должника на праве собственности движимого и недвижимого имущества и имущественных прав не имеется.

Суд удовлетворил требование женщины о банкротстве. Ведомство учло то, что  доход ельчанки не позволяет исполнить обязательства перед кредиторами, у должника имеется несовершеннолетний ребенок; она не имеет неснятой или непогашенной судимости, никогда не была признана банкротом, план реструктуризации долгов не утверждался.

Арбитражный суд признал требования ельчанки обоснованными и признал ее банкротом, открыл в отношении нее процедуру банкротства - реализацию имущества гражданина. На это у временного управляющего есть четыре месяца. Если ему удастся найти и продать имущество банкрота, то за счет вырученных средств будет удовлетворена часть требований кредиторов.
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#банкротство #суд

Комментарии (5)

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Горожанин

18 минут назад
Еще одна мошенница.
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Андрей

сегодня, 17:07
Кто там не верил в заработок в интернете? Сейчас зарабатываю на сайте ▶ http://siteheart.info/84q7y/48/ ◀︁ выхoдит от 300$ в день, конечнo на этo ухoдит время, но онo тогo стoит. Сcылку скoро удaлю. Kтo уcпел, того и тапки!
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Юрий Нелужков

сегодня, 16:47
А я вот с доходом в 15 тыс. руб. в месяц– человек состоятельный!!! Никаких просроченных кредитов и задолженности не имею!!! Во как.... По средствáм жить надо!!! Но, эту даму я понимаю! Если есть в законах лазейки– почему бы туда не влезть??? А совесть..? Совестью детей не накормишь, на хлеб её не намажешь, и самое неприятное– в карман её не положишь!!! Так что даме респект!"Правнуки лейтенанта Шмидта", ё моё!!! Если видишь деньги – не теряй времени!
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андон

сегодня, 16:34
Получи кредит + поделись баблом с юристом + объяви себя банкротом = ты никому ничего не должен, ездишь на Лексусе и смотришь на честных лохов в автобусах.
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Иван

сегодня, 16:22
Блин МЫ как цыгани стали ДЕТЬМИ прикрываться это ж ппц те всю жизнь наркотой барыжат а как сотрудники приходят орут и детей пихают , может это 33 летняя Цыганка )))
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