Жительница Липецкой области с доходом в 77 000 рублей признана банкротом

Женщина должна свыше 5,5 млн рублей.

Арбитражный суд Липецкой области признал банкротом 33-летнюю жительницу посёлка Елецкий Елецкого района. Женщина оказалась должна по кредитам.



Как указано в материалах суда, ельчанка сама заявила ведомству о своей финансовой несостоятельности. Женщина подала документы на банкротство в конце прошлого года. Также значится, что ельчанка должна кредиторам свыше 5,52 млн рублей. При среднемесячном доходе в 77 000 рублей ( 540 331 рубль за январь-июль 2017 года) она не может расплатиться с обязательствами. Кроме того, женщина предоставила суду выписку из медицинской карты своего ребенка, у которого есть проблемы со здоровьем и существует необходимость в реабилитации. Вместе с этим, у должника на праве собственности движимого и недвижимого имущества и имущественных прав не имеется.



Суд удовлетворил требование женщины о банкротстве. Ведомство учло то, что доход ельчанки не позволяет исполнить обязательства перед кредиторами, у должника имеется несовершеннолетний ребенок; она не имеет неснятой или непогашенной судимости, никогда не была признана банкротом, план реструктуризации долгов не утверждался.



Арбитражный суд признал требования ельчанки обоснованными и признал ее банкротом, открыл в отношении нее процедуру банкротства - реализацию имущества гражданина. На это у временного управляющего есть четыре месяца. Если ему удастся найти и продать имущество банкрота, то за счет вырученных средств будет удовлетворена часть требований кредиторов.