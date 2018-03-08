Общество

вчера, 17:30

В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

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В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

Бесперебойный проезд по федеральным трассам региона обеспечивает 76 единиц спецтехники: 38 комбинированных дорожных машин (КДМ), 12 погрузчиков, 6 автогрейдеров, 19 тракторов со снегоочистительным оборудованием, роторный снегоочиститель. Ситуацию на трассах круглосуточно отслеживают с помощью 13 дорожных метеостанций и постов видеонаблюдения. Информация с датчиков в режиме онлайн поступает на пульт оперативных дежурных, что позволяет координировать действия дорожников.

По данным региональных метеослужб, в ближайшие сутки сохранится снегопад, местами сильный, с ослаблением в дневные часы. Ветер восточный ночью 6-11м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.

ФКУ «Черноземуправтодор» просит автомобилистов соблюдать осторожность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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Комментарии (1)

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