В выходные проезд по федеральным дорогам Липецкой области обеспечит более 70 единиц спецтехники

Бесперебойный проезд по федеральным трассам региона обеспечивает 76 единиц спецтехники: 38 комбинированных дорожных машин (КДМ), 12 погрузчиков, 6 автогрейдеров, 19 тракторов со снегоочистительным оборудованием, роторный снегоочиститель. Ситуацию на трассах круглосуточно отслеживают с помощью 13 дорожных метеостанций и постов видеонаблюдения. Информация с датчиков в режиме онлайн поступает на пульт оперативных дежурных, что позволяет координировать действия дорожников.

По данным региональных метеослужб, в ближайшие сутки сохранится снегопад, местами сильный, с ослаблением в дневные часы. Ветер восточный ночью 6-11м/с, днем 7-12 м/с. Температура ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов мороза.



ФКУ «Черноземуправтодор» просит автомобилистов соблюдать осторожность при движении, не создавать препятствий для работы дорожной техники.

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