Гражданка Литвы ищет отца в Липецкой области

Возможно, отец вообще не знает о существовании литовской дочери

В Фейсбук появилось сообщение от 34-летней жительницы города Татьяны Гудавициене: «Я узнала информацию о моём биологическом отце. Я даже не знаю - знает ли он о моём существовании. Очень хочу его найти. Мой отец по имени Николай Малыхин 1960-61 года рождения. В 1983 году осенью закончил военную службу (стройбат) в Литве, Снечкус (Visaginas), Игналина. В то время жил в Липецкой области.

Они с моей мамой приезжали в Липецкую область к родителям Николая Малыхина, в 1983 году, зимой. Насколько знаю, они ехали в неизвестную мне сторону от Липецкого центра на автобусе примерно 30-4 0мин. И там, в каком-то селе жил мой отец Николай с родителями. У них был двухэтажный красивый кирпичный дом. По каким-то причинам моя мама вернулась домой, в Литву городок Игналина. И они больше не встречались. Я родилась 23 августа 1984 году. Насколько мне известно, моя бабушка выслала письмо после моего рождения по адресу родителей Николая, но ответа она не дождалась»

Дорогие читатели, мы не раз вместе добивались много, собирали нужные суммы больным людям, помогали беженцам и погорельцам, давайте теперь попробуем найти папу Татьяны! Используем закон шести рукопожатий, пороемся в закоулках памяти и вспомним знакомых с именем Николай и фамилий Малыхин. Примерно 1960-1961 года рождения, и узнаем – не служил ли он в литовском Снечкусе (Visaginas), Игналина, в стройбате. Если удастся найти папу Татьяны, дайте ей знать. Вот ее страничка www.facebook.com/tatjana.gudaviciene