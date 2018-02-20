Общество

вчера, 20:38

Гражданка Литвы ищет отца в Липецкой области

14 1290
#поиск #розыск
1
Гражданка Литвы ищет отца в Липецкой области

Возможно, отец вообще не знает о существовании литовской дочери

В Фейсбук появилось сообщение от 34-летней жительницы города Татьяны Гудавициене: «Я узнала информацию о моём биологическом отце. Я даже не знаю - знает ли он о моём существовании. Очень хочу его найти. Мой отец по имени Николай Малыхин 1960-61 года рождения.  В 1983 году осенью закончил военную службу (стройбат) в Литве, Снечкус (Visaginas), Игналина. В то время жил в Липецкой области.

Они с моей мамой приезжали в Липецкую область к родителям Николая Малыхина, в 1983 году, зимой. Насколько знаю, они ехали в неизвестную мне сторону от Липецкого центра на автобусе примерно 30-4 0мин. И там, в каком-то селе жил мой отец Николай с родителями. У них был двухэтажный красивый кирпичный дом. По каким-то причинам моя мама вернулась домой, в Литву городок Игналина. И они больше не встречались. Я родилась 23 августа 1984 году. Насколько мне известно, моя бабушка выслала письмо после моего рождения по адресу родителей Николая, но ответа она не дождалась»

Дорогие читатели, мы не раз вместе добивались много, собирали нужные суммы больным людям, помогали беженцам и погорельцам, давайте теперь попробуем найти папу Татьяны! Используем закон шести рукопожатий, пороемся в закоулках памяти и вспомним знакомых с именем Николай и фамилий Малыхин. Примерно 1960-1961 года рождения, и узнаем – не служил ли он в литовском Снечкусе (Visaginas), Игналина, в стройбате. Если удастся найти папу Татьяны, дайте ей знать. Вот ее страничка www.facebook.com/tatjana.gudaviciene 

14 1290
#поиск #розыск
1

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Кто-то

сегодня, 00:59
Вот телефонный справочник: https://nomertel.info/lipeck/%EC%E0%EB%FB%F5%E8%ED__4.html Нашлось 10 Малыхиных. Только он составлен не позднее 2001 года, сведения уже давно устарели, но вдруг повезёт.
ответить

Ольга

вчера, 23:59
А я вот не понимаю, зачем искать, раз отец сам не захотел в свое время. И явно мать что то не договаривает, почему одна вернулась. Видно не хочет чернить отца.
ответить

Я

вчера, 23:34
Почти так же искала.. Нашла...общаеся ....ходим в гости и не можем понять как раньше жили друг без друга)) и вам искрине желаю найти папу и не пожалеть о поисках
ответить

YobaName сына-сычина

вчера, 23:07
Мда , жаль твоего батю , в такой Мухосранск завело
ответить

Allah Limando

вчера, 23:06
Эх твой отец конечно сглупил, это реально было ошибка, ехать в Липецк, тут нечего ловить
ответить

Зачем так?

вчера, 22:49
Сколько сейчас Николаев Малыхиных в области вздрогнуло...
ответить

липчанка

вчера, 22:31
Фамилия Малыхин часто встречается в Добринском районе,село Лебедянка,удачи Вам Татьяна!
ответить

Наташа

вчера, 22:18
ник, он по возрасту не подходит. Ему около 50 ти. Если только родственник.
ответить

Наташа

вчера, 22:11
Город 48 опять наляпали. Исправьте, служил в Литве, а не в Латвии.
ответить

Tatjana

вчера, 22:00
Dobriy den, gorod Snechkus (Visaginas) naxodotsia v Litve, a ne v Latvii. Mozhet eto pomozhet poiskam. Udachi.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

В Липецкой области подвели итоги учета зимующих водоплавающих птиц
#птицы #подсчет
В Липецкой области подвели итоги учета зимующих водоплавающих птиц

вчера, 22:37

Общество
В Липецке в день выборов пройдёт день единых действий
#образование
64
В Липецке в день выборов пройдёт день единых действий

вчера, 20:39

Общество
В магазинах снова обнаружили гнилые и просроченные продукты
#просрочка #торговля
4
В магазинах снова обнаружили гнилые и просроченные продукты

вчера, 20:27

Общество
Все липчане смогут летом увидеть авиашоу
#авиашоу #авиация #День города
17
Все липчане смогут летом увидеть авиашоу

вчера, 19:25

Общество
Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО
#рейтинг
21
Сергей Иванов 5-й в медиарейтинге мэров городов ЦФО

вчера, 17:59

Общество
Карантин уходит из школ Липецка
#Карантин
9
Карантин уходит из школ Липецка

вчера, 16:20

Общество