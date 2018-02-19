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вчера, 18:23

Огонь-бабы, или как липчане жгли на Масленицу

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#соцсети #праздник #Масленица
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Огонь-бабы, или как липчане жгли на Масленицу

Обзор соцсетей.

Ну какая же Масленица не обходится без праздничного сожжения чучела зимы? Правильно, никакая! Липецк и область - не исключение. Судя по фото и видеоотчетам в социальных сетях, земляки знатного жгли. Именно огонь-бабам из соломы посвящена масленичная подборка.












Публикация от @devka_48







Публикация от dre (@mr.milyaev)




Масленница в Солидарности

Публикация от Наталья Пендюрина (@nat_pend)







#горигориясно

Публикация от Аля (@aaalyaska)





#проводызимы

Публикация от Елена (@lelik.lena86)





Прощай зима

Публикация от Елена Пиванова (@kisa1912)





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#соцсети #праздник #Масленица
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Комментарии (1)

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Ashley Mcgee

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