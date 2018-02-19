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вчера, 18:23
Огонь-бабы, или как липчане жгли на Масленицу
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Обзор соцсетей.
Ну какая же Масленица не обходится без праздничного сожжения чучела зимы? Правильно, никакая! Липецк и область - не исключение. Судя по фото и видеоотчетам в социальных сетях, земляки знатного жгли. Именно огонь-бабам из соломы посвящена масленичная подборка.
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Комментарии (1)
Ashley Mcgee
51 минуту назад
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15.02.2018 11:05Общество
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