Огонь-бабы, или как липчане жгли на Масленицу

Обзор соцсетей.

Публикация от @devka_48 Фев 18, 2018 в 4:45 PST

Масленица пришла#масленица#провожаемзиму#встречаемвесну#весеннийсолнцеворот Публикация от Светлана (@svetikkhlusova) Фев 18, 2018 в 5:26 PST

Публикация от dre (@mr.milyaev) Фев 18, 2018 в 3:58 PST

Масленница в Солидарности Публикация от Наталья Пендюрина (@nat_pend) Фев 18, 2018 в 4:08 PST

#горигориясно Публикация от Аля (@aaalyaska) Фев 18, 2018 в 3:08 PST

#проводызимы Публикация от Елена (@lelik.lena86) Фев 18, 2018 в 5:28 PST

Прощай зима Публикация от Елена Пиванова (@kisa1912) Фев 18, 2018 в 2:26 PST

Ну какая же Масленица не обходится без праздничного сожжения чучела зимы? Правильно, никакая! Липецк и область - не исключение. Судя по фото и видеоотчетам в социальных сетях, земляки знатного жгли. Именно огонь-бабам из соломы посвящена масленичная подборка.