Общество

сегодня, 15:01

Ко всем памятникам Ленину в Липецкой области возложены цветы

18 1285
#Ленин
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Ко всем памятникам Ленину в Липецкой области возложены цветы

94 года назад умер Вождь мирового пролетариата

Сегодня коммунисты Липецка возложили цветы к памятнику Ленину на одноименной площади.

«Перед возложением с небольшой речью к собравшимся почтить память вождя мирового пролетариата обратился второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев. Он отметил, что 94 года тому назад не стало человека, который стоял у истоков создания первого в истории мира государства социальной справедливости, государства, где делалось всё на благо человека труда, где были бесплатными образование, медицина, жильё. Именно Владимир Ильич в своих работах дал всестороннюю характеристику империализму. Уже в молодые годы он писал серьёзные труды о законах развития общества и том, каким должно быть по-настоящему справедливое общество», сообщает kprf.ru.

«В Липецкой области около ста памятников и бюстов В.И. Ленину и у каждого в этот день были цветы», сообщает сайт коммунистов.

Фото: kprf.ru.
18 1285
#Ленин
2

Комментарии (18)

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Григорьев

4 минуты назад
Будут ли памятники Путину, когда он сдохнет?
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ну тупые

44 минуты назад
Ну и чудики ! Памятники этому палачу сносить надо, а они цветы ему кладут.
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дед Пихто

48 минут назад
Ч., Вы спрашивали малолеток. В России многие малолетки не знают о Ленине, а Вы в Африке у малолеток спрашивали. Хм!
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Гражданин СССР

сегодня, 21:19
Вечная память
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Дед, а было и такое 1.5 года назад

сегодня, 20:26
На Красной площади задержали вооруженного 54-летнего приезжего из Ростовской области. Столичные полицейские предотвратили очередное «покушение» на вождя мирового пролетариата.Правоохранители заметили возле Мавзолея подозрительного мужчину, имевшего при себе лезвие от топора, который себя неадекватно вел. После задержания 54-летнего подозреваемого выяснились интересные подробности.Оказалось, что житель Ростовской области (кем и являлся задержанный) приехал в столицу с намерением «разобраться» с Владимиром Лениным. Он заявил полицейским, что собирается «закрыть» Мавзолей и «разбудить» мертвых. Как сообщило АГН «Москва», инцидент произошел накануне, 13 июня.Правоохранители после допроса задержанного решили передать его медикам. В настоящее время он находится в психиатрической больнице.Напомним, в апреле участники американского шоу заявили о намерении похитить Владимира Ленина из Мавзолея и снять об этом фильм.
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Дед

сегодня, 20:18
Госдачу Ленина подарили попу жены Медведева.В «Архангельском» живут не только политики, бизнесмены, артисты (здесь провела свои последние дни Людмила Зыкина), но и священнослужители. Храм Трех Святителей действует тут давно. Но вот в собственность религиозной организации «Подворье Патриарха Московского и всея Руси» 8700 м2 перешли лишь в апреле 2014-го. Настоятелем храма является протоиерей Владимир Волгин, духовник Светланы Медведевой, признававшийся в одном из интервью, что жить на одной из госдач УДП его «пригласили духовные дети». Земли в «Архангельском» — как грязи. Аж 135 га. Правда, липнет она исключительно к «своим» — тем, кто вырвался из грязи в князи. По каким ценам и за какие заслуги? Бог знает.
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РУСБОР

сегодня, 19:24
Благодаря ленину и его заветам, ЧКа правит нашим народом.....
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Липчанин

сегодня, 18:31
Олег Петрович ничего не отмочил по этому поводу в Твиттере?) Он должен ноги целовать Вождю сегодня. Не было бы Ленина, не было бы Петровны
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Вово

сегодня, 18:19
Ч., живите своим умом))))) смотрите во круг что происходит и анализируйте )
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Карл Маркс и Фридрих Энгельс

сегодня, 18:03
Ильич живее всех живых!
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