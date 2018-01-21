Ко всем памятникам Ленину в Липецкой области возложены цветы

94 года назад умер Вождь мирового пролетариата

Сегодня коммунисты Липецка возложили цветы к памятнику Ленину на одноименной площади.



«Перед возложением с небольшой речью к собравшимся почтить память вождя мирового пролетариата обратился второй секретарь Липецкого ОК КПРФ, депутат облсовета С.В. Токарев. Он отметил, что 94 года тому назад не стало человека, который стоял у истоков создания первого в истории мира государства социальной справедливости, государства, где делалось всё на благо человека труда, где были бесплатными образование, медицина, жильё. Именно Владимир Ильич в своих работах дал всестороннюю характеристику империализму. Уже в молодые годы он писал серьёзные труды о законах развития общества и том, каким должно быть по-настоящему справедливое общество», сообщает kprf.ru.



«В Липецкой области около ста памятников и бюстов В.И. Ленину и у каждого в этот день были цветы», сообщает сайт коммунистов.



Фото: kprf.ru.

