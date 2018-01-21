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«Застывшее время»: осиротевшие куклы в заброшенном доме в Липецкой области

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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«Застывшее время»: осиротевшие куклы в заброшенном доме в Липецкой области

Наш зимний маршрут вновь привёл нас в Усманский район, в практически заброшенное село Пушкари, где жителей почти не осталось.

Цель нашего проекта - показать на примере заброшенных деревень мгновение человеческой жизни и то немногое, что остаётся на месте покинутого хозяевами жилища. 

 Практически все заброшенные усадьбы старинного села, которое ведёт свою историю с XVII века, разорены и разрушены. Однако в тех, что уцелели, нам удалось найти интересные артефакты: детских кукол советского времени, которые остались ждать свою маленькую хозяйку, деревянную ступу, керосиновую лампу. Посмотреть на заснеженное село с высоты птичьего полёта нам удалось благодаря дрону. Грусть и печаль охватывает при помещении таких мест, где некогда кипела жизнь, росли дети, люди благоустраивали своё жильё и надеялись на светлое будущее.

 Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52°11'05.6"N (широта), 39°48'11.3"E (долгота).

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#маршрут выходного дня #застывшее время
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Комментарии (9)

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Тая

14 минут назад
Люблю смотреть ваши работы.,еще больше обожаю так же ходить по таким заброшенным местечкам.А в развалившимся сарайке типа мазанке была ступа,в нее например любую крупу,зерно мололи...клево но только что то совсем от домов ни чего не осталось.
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??

сегодня, 15:19
а разрешение ФСБ и МСЧ на полет дрона имеется ?
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Читатель

сегодня, 13:17
Замечательное видео, тем более родные, практически, места!! Спасибо авторам!
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Вася

сегодня, 13:12
Да! Я тоже хочу многоэтажный коттедж! Видео грустное.....
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Фрау Фея

сегодня, 12:38
Атмосферное видео,очень жалко кукол,я бы их забрала.
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Неавтофанат

сегодня, 12:37
В покинутых людьми жилищах нечисть селится. А на домики в лесах, на берегах заповедных рек ударных дронов не хватит!
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Владимир

сегодня, 12:32
УСМАНСКИЙ РАЙ,времён правления бая!
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Гость

сегодня, 12:13
Точно! И ехать далеко не надо. В Ситовку! По дамбе к реке проезжаешь и налево к реке. Скромные домишки стоят прямо на берегу! И пофиг на закон
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гостья

сегодня, 12:10
Вот бы "Застывшее время"сняли сюжет о многоэтажных коттеджах,о заборах,которые перегораживают подходы к водоемам и всякого рода роскоши липецких чиновников.
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