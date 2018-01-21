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«Застывшее время»: осиротевшие куклы в заброшенном доме в Липецкой области
Наш зимний маршрут вновь привёл нас в Усманский район, в практически заброшенное село Пушкари, где жителей почти не осталось.
Практически все заброшенные усадьбы старинного села, которое ведёт свою историю с XVII века, разорены и разрушены. Однако в тех, что уцелели, нам удалось найти интересные артефакты: детских кукол советского времени, которые остались ждать свою маленькую хозяйку, деревянную ступу, керосиновую лампу. Посмотреть на заснеженное село с высоты птичьего полёта нам удалось благодаря дрону. Грусть и печаль охватывает при помещении таких мест, где некогда кипела жизнь, росли дети, люди благоустраивали своё жильё и надеялись на светлое будущее.
Координаты для смартфона или навигатора (GPS/GLONAS): 52°11'05.6"N (широта), 39°48'11.3"E (долгота).
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