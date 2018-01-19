Липчан приглашают попробовать себя в роли библиотекарей

А ещё обещают литературное турне, интересный межрегиональный проект и библиотечный чемпионат.

В 2018 году Липецкая областная юношеская библиотека отметит свой полувековой юбилей.



Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, юбилейный год будет отмечен значимыми проектами и программами, которые объединят в библиотеке читающую, творческую и интеллектуальную молодежь.



Уже объявлен новый сезон областного творческого конкурса «Юность читающая-2018». Литературное турне «Свидание с талантом» познакомит молодежь области с липецкими писателями и расширит проект «Читай, Россия молодая!».



В библиотечном Центре космических знаний для молодежи пройдет конкурс «Россия: рождение космической эры. Женское лицо космоса». Неделя детской и юношеской книги «Знакомый незнакомец - Максим Горький» будет посвящена 150-летию писателя. Читателей ждет интересный межрегиональный проект «Страницы большой жизни», посвященный творчеству писателей-юбиляров, связанных с Липецким краем - М. Горького, И. Тургенева, Л. Толстого. К Всемирному дню чтения вслух приурочат большой библиотечный чемпионат «Читайте сами! Читайте с нами!».



Молодых читателей ждут встречи с писателями и поэтами, интересными людьми, необычные акции и квесты, интерактивные игры и выставки. Впервые в библиотеке в день самоуправления любой желающий попробует себя в роли библиотекаря, станет участником необычного фотоквеста «Любимая библиотека в деталях». Своих лидеров чтения библиотека будет чествовать на бенефисе читателя.



