Культура

сегодня, 16:56

Липчан приглашают попробовать себя в роли библиотекарей

4 587
#библиотека
Липчан приглашают попробовать себя в роли библиотекарей

А ещё обещают литературное турне, интересный межрегиональный проект и библиотечный чемпионат.

В 2018 году Липецкая областная юношеская библиотека отметит свой полувековой юбилей. 

Как сообщает пресс-служба управления культуры  и туризма Липецкой области, юбилейный год будет отмечен значимыми проектами и программами, которые объединят в библиотеке читающую, творческую и интеллектуальную молодежь. 

Уже объявлен новый сезон областного творческого конкурса «Юность читающая-2018». Литературное турне «Свидание с талантом» познакомит молодежь области с липецкими писателями и расширит проект «Читай, Россия молодая!».

В библиотечном Центре космических знаний для молодежи пройдет конкурс «Россия: рождение космической эры. Женское лицо космоса». Неделя детской и юношеской книги «Знакомый незнакомец - Максим Горький» будет посвящена 150-летию писателя. Читателей ждет интересный межрегиональный проект «Страницы большой жизни», посвященный творчеству писателей-юбиляров, связанных с Липецким краем - М. Горького, И. Тургенева, Л. Толстого. К Всемирному дню чтения вслух приурочат большой библиотечный чемпионат «Читайте сами! Читайте с нами!». 

Молодых читателей ждут встречи с писателями и поэтами, интересными людьми, необычные акции и квесты, интерактивные игры и выставки. Впервые в библиотеке в день самоуправления любой желающий попробует себя в роли библиотекаря, станет участником необычного фотоквеста «Любимая библиотека в деталях». Своих лидеров чтения библиотека будет чествовать на бенефисе читателя. 

 
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#библиотека

Комментарии (4)

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Антошка с ложкой

сегодня, 20:48
Пусть попробуют почтальонами - денег еще меньше, но весь день на ногах в любую погоду! Начать с детей чиновников по ранжиру!
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Тупой

сегодня, 20:23
Что типа дебилы остались которые что нада скачать не могут и у себя на компе-телефоне почитать - посмотреть ? Так им надо в психушку не библиотеку.
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Макс

сегодня, 17:42
и зарплату в 3,5 рубля
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библиотекарша ленка

сегодня, 17:23
устала заполнять пустые формуляры и придумывать фамилии людей, как будто бы посещающих наше заведение-устлллллла
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