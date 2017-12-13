Происшествия

31 минуту назад

26-летняя липчанка лишилась 450 000 рублей из-за знакомства в социальной сети

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#кража
2
26-летняя липчанка лишилась 450 000 рублей из-за знакомства в социальной сети

Аферист убедил девушку взять кредит для совместного бизнеса.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 8 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ва ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летняя липчанка через сайт знакомств подружилась с 31-летним жителем областного центра.  Новый знакомые решили организовать бизнес-проект, однако необходимого первоначального капитала не было. Девушка приняла решение об оформлении кредита на своё имя. 2 декабря заём одобрили, девушка, получив на руки 500 000 рублей поспешила сообщить радостную новость будущему деловому партнеру, который предложил отметить событие. Провожая потерпевшую домой, подозреваемый в подъезде похитил из её сумки 450 000 рублей. В результате проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.

Подозреваемый признался в совершении хищения и пояснил, что хотел сразу же вернуть похищенные деньги своей знакомой, однако не справился с соблазном. Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление и исследование всех обстоятельств произошедшего.


3 499
#кража
2

Комментарии (3)

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ужас

4 минуты назад
А чем эта баба думала когда на такое шла? Либо как обычно мечтала, что потом у них все сложится и они будут жить долго и счастливо!
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гостья

7 минут назад
это что же за мужик такой, чтобы так дурачить...фото в студию...точняк мачо так мачо
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BLOOD_JO

16 минут назад
Кто-же ей дал столько в кредит?
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