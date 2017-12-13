26-летняя липчанка лишилась 450 000 рублей из-за знакомства в социальной сети

Аферист убедил девушку взять кредит для совместного бизнеса.

Отделом по расследованию преступлений ОП № 8 УМВД России по г. Липецку возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, ва ходе расследования уголовного дела установлено, что 26-летняя липчанка через сайт знакомств подружилась с 31-летним жителем областного центра. Новый знакомые решили организовать бизнес-проект, однако необходимого первоначального капитала не было. Девушка приняла решение об оформлении кредита на своё имя. 2 декабря заём одобрили, девушка, получив на руки 500 000 рублей поспешила сообщить радостную новость будущему деловому партнеру, который предложил отметить событие. Провожая потерпевшую домой, подозреваемый в подъезде похитил из её сумки 450 000 рублей. В результате проведения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками полиции.Подозреваемый признался в совершении хищения и пояснил, что хотел сразу же вернуть похищенные деньги своей знакомой, однако не справился с соблазном. Сотрудниками полиции организован комплекс мероприятий, направленных на установление и исследование всех обстоятельств произошедшего.