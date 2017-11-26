53 минуты назад
Липчанки хвастаются подарками на День матери
И оставляют в Сети поздравления.
В День матери, мамулечка родная, Шепчу «прости» за то, что впопыхах Тебе слова сердечные роняю, Запутавшись порой в своих делах. Мой самый нежный, близкий человечек, За материнскую любовь твою, Которой свет так ярок, бесконечен И так необходим, благодарю! Желаю сил, терпения, задора, Здоровья, оптимизма, красоты! Стук сердца твоего безмерно дорог! Сто лет светись от счастья полноты! @lilyazhilyabina #моялюбимаямамочка
Моя мама сама лучшая! с Днём матери, мамулечка! Ты моя жизнь, мое счастье и мой воздух. Тебе в этот день хочется пожелать здоровья! И огромную благодарность за то как ты меня воспитала, за твою отзвычивость и понимание. Тебе можно позвонить в любое время и ты поддержишь, наставишь и окунёшь в океан материнской любви. Я тебя люблю! #моямама #мамасветвокне #деньматери #моямамасамаялучшая #моямамасамаякрасивая #мояжизнь
С праздником нас мамочкисын поздравил меня подарил тряпичную куколку, сделанную своими руками и спел песню про мамуя даже расплакаласьи я еду поздравить свою единственную,самую лучшую и любимую мамулю на свете испекла имперное печенье для неё #mothersday #mother #family #happyday #happy #happytime #happymood #present #gingercookies #деньматери #мама #счастье #мойсын #семья #подарок #имбирноепеченье #тряпичнаякукла #счастливыйдень #прекрасноенастроение a>
Вы спросили...работаю Я? Да, я работаю 24 часа в сутки. Я МАМА! Я будильник, повар, дворник, учитель, няня, врач, строитель, охранник, фотограф, тренер, утешитель. Я не могу взять отпуск по болезни. Я работаю день и ночь. Зарплата моя -поцелуи и объятия. #мама#деньмамы#деньматери#мамочкивдекрете#мамочкиспраздником#мамадочки#молодаямама#впервыемама#9месяцевбеременности#счастье#семья#родители#любимыймуж#поздравляем#instagramer#instagood#instalike#instamama#kids
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23.11.2017 15:22Общество