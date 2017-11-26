Липчанки хвастаются подарками на День матери

И оставляют в Сети поздравления.

Моя дорогая Публикация от Sofia Gvozdeva (@sofi_gvozdeva_) Ноя 25 2017 в 10:38 PST

Публикация от @__anna__volokitina__ Ноя 25 2017 в 10:49 PST

Публикация от Natasha Mitina (@nmitina) Ноя 25 2017 в 10:55 PST

Второй раз...он особенный Стараешься наслаждаться каждой минуткой, каждым пиночком Ты уже спокойнее, уверенней, знаешь что тебя ожидает) Всем предновогоднего настроения и всех мамочек с нашим праздником! #скородваждымама#30недель#вожиданиичуда#беременность#деньматери Публикация от Юлия (@yulia_shetinina) Ноя 25 2017 в 10:58 PST

Если кто не узнал, то это я Сын нарисовал и подарил. День Матери же. Всех #яжемать с праздником Публикация от Василенко Наталья (@_vasilenkonatalia) Ноя 25 2017 в 11:17 PST

Радуйте своих Мам))всех с праздником #С Днем Матери!#здоровья и счастья вам Мамочки Публикация от екатерина (@ekaterinka_lv) Ноя 26 2017 в 12:22 PST

Мамочки с праздником! #любимыймужрадует Публикация от KET (@katrin281190) Ноя 26 2017 в 12:35 PST

Публикация от @tanyucha_vorobuova Ноя 26 2017 в 12:35 PST

Подарок от любимых дочек !!!! Публикация от Быханова Кристина (@bykhanovakristina) Ноя 26 2017 в 12:38 PST

Публикация от Нелли Гирнык (@nelligirny) Ноя 26 2017 в 12:54 PST

Публикация от @mrs_darianalex Ноя 26 2017 в 12:55 PST

Самый лучший букет, который мне когда-либо дарили #сднемматери#лучшийподарок Публикация от Оксана Гончарова (@ksana_goncharova) Ноя 26 2017 в 1:01 PST

День матери в России – сравнительно молодой, но уже любимый праздник. Около десяти лет у россиянок есть возможность получить подарки в последнее воскресенье осени. Липчанки – не исключение. Очаровательные мамы размещают в соцсетях селфи с детьми и фото подарков, дети – поздравления и теплые признания любимым мамочкам.