В России

22 минуты назад

40% россиян не хватает денег на еду и одежду

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#бедность #исследование #ВШЭ
40% россиян не хватает денег на еду и одежду

Вывод сделали в ВШЭ.

Уровень бедности в России после краткосрочной паузы в начале 2017 года вновь начал расти практически по всем уязвимым группам граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ). Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Их доля выросла на 4% по сравнению с маем, указывает "Росбалт".

Значительно ухудшилось положение многодетных семей (пять и более человек). Так, в мае «крайне бедных» среди них было 34%, а в сентябре 2017 года — уже 40−43%. При этом каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства.

29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% заявили, что денег не хватает даже на еду. Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.
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#бедность #исследование #ВШЭ

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