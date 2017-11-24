В России
22 минуты назад
40% россиян не хватает денег на еду и одежду
Вывод сделали в ВШЭ.
Уровень бедности в России после краткосрочной паузы в начале 2017 года вновь начал расти практически по всем уязвимым группам граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Высшей школой экономики (ВШЭ). Хуже всего обстоят дела в сельской местности, где 44% принявших участие в опросе заявили о нехватке денег на базовые товары и продовольствие. Их доля выросла на 4% по сравнению с маем, указывает "Росбалт".
Значительно ухудшилось положение многодетных семей (пять и более человек). Так, в мае «крайне бедных» среди них было 34%, а в сентябре 2017 года — уже 40−43%. При этом каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства.
29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% заявили, что денег не хватает даже на еду. Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.
Значительно ухудшилось положение многодетных семей (пять и более человек). Так, в мае «крайне бедных» среди них было 34%, а в сентябре 2017 года — уже 40−43%. При этом каждая четвертая семья сообщила, что из-за финансовых трудностей в последние три месяца не смогла оплатить жилищно-коммунальные услуги, 17% не смогли купить лекарства.
29% опрошенных могут позволить себе и членам своей семьи только продукты питания, покупка одежды вызывает трудности. 8% заявили, что денег не хватает даже на еду. Оценивают свое материально положение как хорошее лишь 17% опрошенных.