Общество

38 минут назад

В Грязинском районе на время молодёжного форума вводят сухой закон

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#сухой закон #Область будущего #форум
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В Грязинском районе на время молодёжного форума вводят сухой закон

Сухой закон будет действовать в окрестностях базы отдыха с 17 по 21 июля и с 24 по 28 июля.

Глава администрации Грязинского муниципального района Владимир Рощупкин подписал постановление "Об определении прилегающей территории  к месту массового скопления граждан, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания". 

В связи с проведением форума "Область будущего" не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в радиусе не менее 130 метров по периметру от ограждения базы отдыха в селе Казинка Грязинского района на время проведения молодежного образовательного форума с 9:00 часов 17 июля до 14:00 часов 21 июля 2017 г. и с 9:00 часов 24 июля до 14:00 часов 28 июля.

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#сухой закон #Область будущего #форум
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Комментарии (2)

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я

6 минут назад
.... да и тёлка на фото, явно не бухая а под спайсом... Весёлые форумы чинуши проводят... "область будущего" бл... При таком руководстве, у области нет будущего... сплошные Тербуны...
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я

10 минут назад
Маразм крепчает... Вот дебил,ы, бумагу, сочиняли, подписывали, трудились одним словом... откуда там в радиусе 130 метров от забора торговые точки имеющие лицензию на продажу спиртного...? Разве что совы из дупла синькой барыжат...
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