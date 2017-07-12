В Грязинском районе на время молодёжного форума вводят сухой закон

Сухой закон будет действовать в окрестностях базы отдыха с 17 по 21 июля и с 24 по 28 июля.

Глава администрации Грязинского муниципального района Владимир Рощупкин подписал постановление "Об определении прилегающей территории к месту массового скопления граждан, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания".



В связи с проведением форума "Область будущего" не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в радиусе не менее 130 метров по периметру от ограждения базы отдыха в селе Казинка Грязинского района на время проведения молодежного образовательного форума с 9:00 часов 17 июля до 14:00 часов 21 июля 2017 г. и с 9:00 часов 24 июля до 14:00 часов 28 июля.

