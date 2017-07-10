Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

Лауреатами станут представители самых разных профессий.

По сложившейся традиции в День города руководители Липецка и области откроют обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка». Портреты 15 лучших представителей различных профессий появятся у центрального входа в Быханов сад. В этом году такой чести удостоены, в частности, Людмила Афендулова - главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», Римма Пиндюрина - директор МБОУ гимназия № 19 им. Н.З. Поповичевой. также в список вошли металлург, водитель, слесарь и т.д.

В этом году организации и предприятия направили в адрес администрации Липецка материалы на 39 кандидатур для занесения на доску почета. На заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были определены лучшие из них. Учитывались заслуги работников, вклад в научную, творческую и иную общественно полезную деятельность, а также отношение к служебным обязанностям.

В пятницу, 14 июля, в торжественной обстановке представителям трудовой славы Липецка вручат соответствующие свидетельства, памятные знаки «Липецк - город мастеров» и премии.