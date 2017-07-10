Общество

7 минут назад

Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

21

Лауреатами станут представители самых разных профессий.

По сложившейся традиции в День города руководители Липецка и области откроют обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка». Портреты 15 лучших представителей различных профессий появятся у центрального входа в Быханов сад. В этом году такой чести удостоены, в частности, Людмила Афендулова - главный врач ГУЗ «Липецкая областная станция переливания крови», Римма Пиндюрина - директор МБОУ гимназия №  19 им. Н.З. Поповичевой. также в список вошли металлург, водитель, слесарь и т.д.

В этом году организации и предприятия направили в адрес администрации Липецка материалы на 39 кандидатур для занесения на доску почета. На заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений были определены лучшие из них. Учитывались заслуги работников, вклад в научную, творческую и иную общественно полезную деятельность, а также отношение к служебным обязанностям.                                                                                                                     

В пятницу, 14 июля, в торжественной обстановке представителям трудовой славы Липецка вручат соответствующие свидетельства, памятные знаки «Липецк - город мастеров» и премии.

21

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#доска почета
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

5 минут назад

Общество
Зураб Церетели подарил липецкому музею свои произведения

5 минут назад

Общество
Обновленную доску почета «Трудовая слава Липецка» откроют 14 июля

5 минут назад

Общество
В Добровском районе прошли сборы патриотов
#Родина #патриотизм
4
В Добровском районе прошли сборы патриотов

26 минут назад

Общество
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД
#ГИБДД #пешеходы
Липецкие пешеходы за два дня попались на 60 нарушениях ПДД

59 минут назад

Общество
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром
4
Потенциальных инвесторов в Липецк привлекают... перинатальным центром

сегодня, 15:49

Общество