Сегодня ночью из Греции в Москву доставили тело липчанина

Похороны Михаила Васильева пройдут в Липецке.

Напомним, 27 июня в отеле в греческих Салониках нашли тело 35-летнего Михаила Васильева — уроженца Липецка, который после учёбы в вузе в Санкт-Петербурга остался жить в северной столице, работал врачом-онкологом-рентгенологом в ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" в Санкт-Петербурге.

Как рассказала GOROD48 мама умершего Светлана Васильева, Михаил Васильев первоначально отправился в Грецию на медицинскую конференцию "European society of gastrointestinal and abdominal radiology", которая проходила в Афинах и завершилась 23 июня. Сразу после её окончания Михаил перебрался в Салоники, где собирался отдохнуть. 27 июня его тело обнаружили в номере отеля. По данным греческой стороны, умер Михаил Васильев ещё 25 июня естественной смертью. По предварительным данным, причиной смерти стал спазм коронарных сосудов.



Вопрос репатриации тела долго решить не могли. В минувшую пятницу стало известно, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки - за телом полетел коллега Михаила. Средства на доставку тела из Греции собрали всем миром - в качестве пожертвований на опубликованный счёт поступили около 4 тысяч евро. Этих денег хватило на то, чтобы решить вопрос с доставкой тела.

Как сообщил GOROD48 друг умершего Дмитрий Малышев, сегодня ночью из Греции в Москву наконец-то было доставлено тело Михаила Васильева. В настоящее время ритуальное агентство занимается перевозкой тела из столицы в Липецк.



Похороны Михаила Васильева пройдут завтра-послезавтра в Липецке.