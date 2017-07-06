Общество

31 минуту назад

Сегодня ночью из Греции в Москву доставили тело липчанина

3 419
#туризм
1
Сегодня ночью из Греции в Москву доставили тело липчанина

Похороны Михаила Васильева пройдут в Липецке.

Напомним, 27 июня в отеле в греческих Салониках нашли тело 35-летнего Михаила Васильева — уроженца Липецка, который после учёбы в вузе в Санкт-Петербурга остался жить в северной столице, работал врачом-онкологом-рентгенологом в ФГБУ "НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова" в Санкт-Петербурге.

Как рассказала GOROD48 мама умершего Светлана Васильева, Михаил Васильев первоначально отправился в Грецию на медицинскую конференцию "European society of gastrointestinal and abdominal radiology", которая проходила в Афинах и завершилась 23 июня. Сразу после её окончания Михаил перебрался в Салоники, где собирался отдохнуть. 27 июня его тело обнаружили в номере отеля. По данным греческой стороны, умер Михаил Васильев ещё 25 июня естественной смертью. По предварительным данным, причиной смерти стал спазм коронарных сосудов.  

Вопрос репатриации тела долго решить не могли. В минувшую пятницу стало известно, что вопрос сдвинулся с мёртвой точки - за телом полетел коллега Михаила. Средства на доставку тела из Греции собрали всем миром - в качестве пожертвований на опубликованный счёт поступили около 4 тысяч евро. Этих денег хватило на то, чтобы решить вопрос с доставкой тела. 

Как сообщил GOROD48 друг умершего Дмитрий Малышев, сегодня ночью из Греции в Москву наконец-то было доставлено тело Михаила Васильева. В настоящее время ритуальное агентство занимается перевозкой тела из столицы в Липецк.

Похороны Михаила Васильева пройдут завтра-послезавтра в Липецке. 

3 419
#туризм
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

1 минуту назад
Господи, больше писать не о чем...... надоели.......! Какие порой глупости пишут на сайте, лишний раз подчеркивают уровень своего развития и интересов.......
ответить

гостья

9 минут назад
самая главная
ответить

гостья

9 минут назад
новость №1 и сама главная и нужная
ответить

Еще в рубрике

45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина
#кража #магазин
1
45 пачек масла и 12 пачек творога исчезли из магазина

37 минут назад

Происшествия
Безработный с ножом ограбил липчанку
3
Безработный с ножом ограбил липчанку

сегодня, 09:34

Происшествия
14-летний подросток угнал в Липецке автомобиль
5
14-летний подросток угнал в Липецке автомобиль

сегодня, 08:42

Происшествия
#грабеж
13
На улице Петра Смородина ограбили молодую женщину

сегодня, 08:28

Происшествия
На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно
#несчастный случай
19
На улице Циолковского сегодня вечером двое выходили в окно

вчера, 20:04

Происшествия
Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов
#экстремизм
3
Липецкие следователи установили авторов опубликованных в сети Интернет экстремистских материалов

вчера, 15:53

Происшествия