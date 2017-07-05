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Катар ответил на ультиматум стран Востока

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#Катар #ультиматум #кризис
Катар ответил на ультиматум стран Востока

Его обсудят в Каире.

Как сообщает «Интерфакс», власти Катара передали ответ на ультиматум Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ), Бахрейну и Египту. Об этом говорится в совместном заявлении ближневосточных государств.

Министры иностранных дел арабских стран обсудят в среду в Каире дальнейшие шаги в отношении Катара после истечения срока выдвинутого Дохе ультиматума. Детали реакции Катара на требования не сообщаются.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет и ряд других государств разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Во вторник истекли дополнительные два дня, выделенные Катару для выполнения 13 требований арабских стран.
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#Катар #ультиматум #кризис

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