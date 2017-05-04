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Липецкого физрука отметили на всероссийском конкурсе

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#образование #детский сад
Липецкого физрука отметили на всероссийском конкурсе

Педагог детского сада №134 стала лауреатом всероссийского конкурса.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, инструктор по физической культуре детского сада № 134 Наталья Иванова  награждена дипломом лауреата XII Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» в номинации «Специалисты в области физической культуры и спорта дошкольных образовательных организаций».

Финальный этап конкурса состоялся в Стерлитамаке (Республика Башкортостан). Его участниками стали педагоги более 70 регионов страны. Наталья Иванова, серебряный призер окружного этапа, представляла Центральный Федеральный округ.

Программа Конкурса состояла из двух туров: 1 тур – практическая часть, на которой участники конкурса показали наиболее яркие фрагменты авторских программ по организации учебных или внеучебных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий; 2 тур – теоретическая часть, на которой прошла защита авторефератов.

Фото doal.ru

 




246
#образование #детский сад

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