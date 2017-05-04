Транспортная компания Ельца признала свое банкротство

«Автоколонна №1499» подала заявление.

Арбитражный суд Липецкой области принял заявление елецкого муниципального унитарного предприятия «Автоколонна №1499» о банкротстве. Перевозчик изначально подал документацию 6 апреля, но в нарушениями. 2 мая после получения полного пакета бумаг Арбитражный суд запустил процесс банкротства.



На данном этапе производства сумма долгов «Автоколонны №1499» не оглашается. Это может произойти на следующем слушании, назначенном на 29 мая. К этому моменту на предприятии уже будет работать временный управляющий.



ЕМУП «Автоколонна №1499» было зарегистрировано в 1993 году. Официальным учредителем предприятия выступает администрация города Елец. «Автоколонна» фактически отвечает за деятельность автовокзалов Ельца. Согласно отчетам администрации Ельца предприятие работает в убыток, хоть и год от года старается его сократить.