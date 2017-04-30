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В Липецке появилась «литературная неотложка»

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#дети #больница #литература
В Липецке появилась «литературная неотложка»

В рамках проекта централизованной библиотечной системы «Литературная неотложка» сотрудники Библиотечно-информационного центра национальных культур побывали в Липецкой областной детской больнице.

На час интересных сообщений  «Здоровье на тарелке» собрались  маленькие  пациенты  пульмонологического отделения больницы. Откуда у человека берется энергия? Конечно,  из пищи, – ответит любой ребенок. Организму требуются белки, жиры и углеводы. Слива и Гамбургер, кукольные герои, рассказали  ребятам о полезных и вредных продуктах. И пригласили их совершить путешествие в историю кухни, узнать историю  появления сыра, бутерброда, чая, кефира. Библиотекари напомнили ребятам о правилах приема  пищи, а потом все вместе поиграли в игру «Чудо-дерево».   Маленькие пациенты получили в подарок от библиотеки блокноты и ручки, сообщили в МУ «Централизованная библиотечная система г. Липецка».
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#дети #больница #литература

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