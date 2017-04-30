В Липецке появилась «литературная неотложка»

В рамках проекта централизованной библиотечной системы «Литературная неотложка» сотрудники Библиотечно-информационного центра национальных культур побывали в Липецкой областной детской больнице.

На час интересных сообщений «Здоровье на тарелке» собрались маленькие пациенты пульмонологического отделения больницы. Откуда у человека берется энергия? Конечно, из пищи, – ответит любой ребенок. Организму требуются белки, жиры и углеводы. Слива и Гамбургер, кукольные герои, рассказали ребятам о полезных и вредных продуктах. И пригласили их совершить путешествие в историю кухни, узнать историю появления сыра, бутерброда, чая, кефира. Библиотекари напомнили ребятам о правилах приема пищи, а потом все вместе поиграли в игру «Чудо-дерево». Маленькие пациенты получили в подарок от библиотеки блокноты и ручки, сообщили в МУ «Централизованная библиотечная система г. Липецка».