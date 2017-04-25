Общество

сегодня, 15:59

Частные детские сады в Липецке не будут платить аренду в течение пять лет

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#аренда
Частные детские сады в Липецке не будут платить аренду в течение пять лет

﻿Сегодня на заседании сессии городского Совета депутаты освободили частные детские сады от уплаты аренды за муниципальные помещения сроком на пять лет.

Принятые изменения в Положение «О сделках с муниципальным имуществом» будут направлены на подпись Главе городу Сергею Иванову. Само же решение вступит в силу со дня его официального опубликования.

Ранее в городской Совет депутатов с просьбой предоставить преференцию на 2017 год обратился представитель детского сада «Счастливые дети». Это и стало первым шагом к тому, чтобы поставить все частные сады в равные условия - освободив от арендной платы один детский сад, освободить и другие. По данным департамента образования в Липецке работают 12 лицензированных частных дошкольных учреждений, сообщает пресс-служба Липецкого городского Совета депутатов.

449
#аренда

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