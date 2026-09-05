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В России
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сегодня, 20:20

Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания народного артиста России Шуфутинскому 3 сентября. Именно так называется главный хит певца, написанный 33 года назад и ставший в последнее десятилетие одним из самых устойчивых мемов начала осени, передает Лента.ру. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Присвоить почетное звание "народный артист Российской Федерации" Шуфутинскому Михаилу Захаровичу — артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.

Певец Михаил Шуфутинский заявил, что находится в шоке от присвоения ему звания народного артиста России, потому что никогда не «инициировал себя» и не ожидал такого. «Для меня это огромная честь, потому что это показатель доверия ко мне и признание меня моей страной, моим народом», — сказал Шуфутинский.


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