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В России
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сегодня, 20:20
Шуфутинскому присвоили звание народного артиста России
«Присвоить почетное звание "народный артист Российской Федерации" Шуфутинскому Михаилу Захаровичу — артисту, композитору, члену Международного союза деятелей эстрадного искусства (творческого союза), город Москва», — говорится в документе.
Певец Михаил Шуфутинский заявил, что находится в шоке от присвоения ему звания народного артиста России, потому что никогда не «инициировал себя» и не ожидал такого. «Для меня это огромная честь, потому что это показатель доверия ко мне и признание меня моей страной, моим народом», — сказал Шуфутинский.
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