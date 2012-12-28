Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Ребенок липецких туристов в Санкт-Петербурге выпал из окна
Происшествия
23-летний мужчина погиб в ДТП с участием питбайка
Происшествия
Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, День Сырского Рудника и город соберут по кусочкам
Общество
Жительница Липецка отдала аферистам полтора миллиона рублей
Происшествия
Над Липецкой областью по воздушным целям работали системы ПВО
Происшествия
Надежды Кристины смыло дождём
Спорт
Ранним утром в Липецкой области объявили ракетную опасность
Происшествия
В Липецкой области температура снова повышается
Погода в Липецке
Охотящийся лисенок в Верхнем парке попал на видео
Общество
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Жительница Липецка отдала аферистам полтора миллиона рублей
Происшествия
Охотящийся лисенок в Верхнем парке попал на видео
Общество
23-летний мужчина погиб в ДТП с участием питбайка
Происшествия
Ребенок липецких туристов в Санкт-Петербурге выпал из окна
Происшествия
В Липецкой области температура снова повышается
Погода в Липецке
Дублёры «Металлурга» попали в кризис
Спорт
Надежды Кристины смыло дождём
Спорт
Над Липецкой областью по воздушным целям работали системы ПВО
Происшествия
Пьяный грязинский лжеминёр, порезавший знакомого, отправится на скамью подсудимых
Происшествия
На трех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В России
60
57 минут назад

Приложения «Лукойла» и Teboil удалили из App Store и Google Play

Приложения сетей АЗС "Лукойл" и Teboil пропали из магазинов мобильных приложений App Store и Google Play, передает РИА Новости.

При попытке скачать приложения "АЗС Лукойл" и Teboil PRO по ранее доступным ссылкам появляется сообщение о том, что оно "сейчас не доступно в вашей стране или регионе".

АЗС под брендом Teboil принадлежат "Лукойлу". В ноябре 2025 года "Лукойл" и его дочерние компании были внесены в американский санкционный лист.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить