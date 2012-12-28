Выходные в Липецке: фестиваль за фестивалем, День Сырского Рудника и город соберут по кусочкам
В России
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57 минут назад
Приложения «Лукойла» и Teboil удалили из App Store и Google Play
При попытке скачать приложения "АЗС Лукойл" и Teboil PRO по ранее доступным ссылкам появляется сообщение о том, что оно "сейчас не доступно в вашей стране или регионе".
АЗС под брендом Teboil принадлежат "Лукойлу". В ноябре 2025 года "Лукойл" и его дочерние компании были внесены в американский санкционный лист.
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