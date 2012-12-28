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вчера, 15:45

Футболист-блогер покинул «Металлург»

Карьера Артёма Нтумбы – просто какая-то мистика.

Сегодня «Металлург» по обоюдному согласию расторг договор с 23-летним атакующим полузащитником Артёмом Нтумбой, также известном как блогер «Пантера».

За липчан Нтумба, который зимой перешёл в команду из Медийной футбольной лиги, сыграл 8 матчей и отметился всего одним голом – с пенальти на последних минутах игры в Саранске с «Шумбратом», которую «сталевары» выиграли – 5:2. Любопытно, что для игрока, который раньше выступал за «Ростов» и столичный «Велес», тот мяч стал первым и пока единственным в профессиональном футболе.

Также темнокожий уроженец Москвы с конголезскими корнями «сделал своё дело» в домашней игре со столичной «Родиной-3». Его выход на замену на 78-й минуте перевернул ход матча: Нтумба электричкой пронёсся по флангу и выполнил подачу в штофную, после которой игрок москвичей срезал мяч в собственные ворота. А затем липчане забили и победный гол – 3:2.

Но отдельные всплески не слились в цельную картину. По информации GOROD48, Нтумба и главный тренер Сергей Хрипунков были не особенно довольны друг другом. Футболист – малым количеством игрового времени, наставник – формой Артёма. На пресс-конференциях Хрипунков не раз объяснял, что готов выпускать темнокожего подопечного и раньше, чем за 10-15 минут до конца матча, но только когда тот будет к этому готов.

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Нтумба в Липецке выходил только на замену, а самый длинный матч провёл против курского "Авангарда" - 26 минут

– Футболисту 23 года, он хочет больше играть, возможно, ему будет лучше в другой команде. Это общее решение игрока и клуба, – пояснили GOROD48 в пресс-службе «Металлурга».

В Карьере Нтумбы цифра «8» приобретает прямо мистический смысл. Столько матчей в 2022-23 гг. он провёл в РПЛ за «Ростов», теперь спустя 8 игр за «Металлург» тоже придётся начинать новый этап в карьере. Пока ни за один профи-клуб «Пантера» вы выступал дольше.

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Хотя в старании на тренировках Нтумбу не упрекнёшь

Известность Нтумба приобрёл ещё в юношестве, когда принимал участие в проектах 2DROTS и участвовал в футбольных челленджах, некоторые из которых собирали сотни тысяч просмотров в Интернете. Но и в медийном плане он помог «Металлургу» не больше, чем на поле: от интервью и активностей в основном отказывался, объясняя желанием сосредоточиться на самом футболе.

Один челлендж в «Металлурге» всё-таки состоялся и был выложен в Сеть. «Пантера» бежал во весь опор через всё поле – от одной лицевой линии до другой, а оппонировал ему капитан команды Дмитрий Пахомов, который преодолевал только половину поля, но… прыжками на одной ноге. То испытание темнокожий блогер проиграл…


Видео того самого челленджа

Футбол
«Металлург»
Артём Нтумба
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