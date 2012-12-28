Футболист-блогер покинул «Металлург»

Карьера Артёма Нтумбы – просто какая-то мистика.

Но отдельные всплески не слились в цельную картину. По информации GOROD48, Нтумба и главный тренер Сергей Хрипунков были не особенно довольны друг другом. Футболист – малым количеством игрового времени, наставник – формой Артёма. На пресс-конференциях Хрипунков не раз объяснял, что готов выпускать темнокожего подопечного и раньше, чем за 10-15 минут до конца матча, но только когда тот будет к этому готов.









Нтумба в Липецке выходил только на замену, а самый длинный матч провёл против курского "Авангарда" - 26 минут

В Карьере Нтумбы цифра «8» приобретает прямо мистический смысл. Столько матчей в 2022-23 гг. он провёл в РПЛ за «Ростов», теперь спустя 8 игр за «Металлург» тоже придётся начинать новый этап в карьере. Пока ни за один профи-клуб «Пантера» вы выступал дольше.









Хотя в старании на тренировках Нтумбу не упрекнёшь

Один челлендж в «Металлурге» всё-таки состоялся и был выложен в Сеть. «Пантера» бежал во весь опор через всё поле – от одной лицевой линии до другой, а оппонировал ему капитан команды Дмитрий Пахомов, который преодолевал только половину поля, но… прыжками на одной ноге. То испытание темнокожий блогер проиграл…





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Видео того самого челленджа



