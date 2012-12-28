«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
В Рязани разберут два подъезда повреждённого при атаке ВСУ 15 мая дома
Строительная экспертиза, проведённая в Рязани после атаки ВСУ 15 мая, выявила необходимость разобрать два подъезда повреждённого дома.
«Второй дом, к сожалению, хотя внешне выглядит, может быть, даже более целым, но пострадал сильнее. Пострадали несущие конструкции. На этой неделе у нас была завершена строительная экспертиза. К сожалению, два подъезда этого дома подлежат полному разбору — это около 70 квартир и нежилые помещения», — рассказал глава региона.
По его словам, также был поврежден еще один МКД — осыпался фасад пяти этажей.
«Работы по восстановлению идут уже полным ходом. Я думаю, не больше десяти дней, максимум двух недель, мы все работы там уже завершим», — добавил Малков.
Ранее Малков сообщал, что в результате атаки ВСУ в Рязани 15 мая были повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий, 5 человек погибли и 12 пострадали, в том числе дети, — передает ТАСС.
