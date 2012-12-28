Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Алексея Крапивина нашли убитым рядом с машиной
Общество
Артем Крапивин задержан: его допрашивают
Происшествия
Следком опубликовал видео с места обнаружения тела Алексея Крапивина
Происшествия
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Происшествия
Алексея Крапивина могли убить из-за крупной суммы денег
Происшествия
«Давала ему как человеку, а не как начальнику»
Происшествия
Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
Происшествия
Александр Бастрыкин требует разобраться в смерти пассажирки поезда Волгоград – Москва
Происшествия
«Рено Дастер» опрокинулся на улице Папина
Происшествия
Липчанин задержан по подозрению в убийстве женщины и покушении на жизнь двоих детей
Происшествия
Читать все
«Я достал самодельный пистолет и выстрелил ему в затылок»: Алексея Крапивина убил друг его сына
Происшествия
Артёма Крапивина и Дмитрия Шишкина искали полицейские и сотрудники ФСБ
Происшествия
Лес у Заречья завален шинами
Общество
Нам сверху видно все. Ты так и знай
Общество
Липчанин упал с велосипеда и потерял сознание: у него тут же украли телефон
Происшествия
Последний звонок сегодня прозвенел для 17,5 тысячи выпускников школ области
Общество
В Липецке в двойном столкновении пострадал водитель «Лады Весты»
Происшествия
В Ельце выявили нелегального кредитора
Экономика
Ельчанка ищет свидетелей гибели брата-велосипедиста
Происшествия
Липчанина обманули при покупке квадрокоптера
Происшествия
Читать все
В России
56
53 минуты назад

В Рязани разберут два подъезда повреждённого при атаке ВСУ 15 мая дома

Строительная экспертиза, проведённая в Рязани после атаки ВСУ 15 мая, выявила необходимость разобрать два подъезда повреждённого дома.

Два подъезда многоквартирного дома в Рязани, которые были повреждены в результате атаки ВСУ 15 мая, подлежат разбору, — заявил губернатор Павел Малков.

«Второй дом, к сожалению, хотя внешне выглядит, может быть, даже более целым, но пострадал сильнее. Пострадали несущие конструкции. На этой неделе у нас была завершена строительная экспертиза. К сожалению, два подъезда этого дома подлежат полному разбору — это около 70 квартир и нежилые помещения», — рассказал глава региона.

По его словам, также был поврежден еще один МКД — осыпался фасад пяти этажей.

«Работы по восстановлению идут уже полным ходом. Я думаю, не больше десяти дней, максимум двух недель, мы все работы там уже завершим», — добавил Малков.

Ранее Малков сообщал, что в результате атаки ВСУ в Рязани 15 мая были повреждены два многоэтажных жилых дома. Обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий, 5 человек погибли и 12 пострадали, в том числе дети, — передает ТАСС.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить