сегодня, 10:11
Свыше 40 человек погибли в Чаде в результате столкновения общин
Более 40 человек стали жертвами столкновения общин на востоке Чада.
По данным агентства, происшествие случилось в регионе Вади-Фира. Представитель правительства Брахим Исса Гальмайе уточнил, что конфликт разгорелся после спора двух семей из-за колодца. Он сообщил, что в результате инцидента погибли 42 человека.
«Мы с сожалением сообщаем о 42 погибших и 10 раненых. Мы выражаем искренние соболезнования семьям погибших», — приводит агентство Xinhua слова заместителя премьер-министра Чада Лимана Махамата.
Махамат возглавил делегацию, которая прибыла в деревню для оценки обстановки. Он сообщил, что пострадавших эвакуировали в больницу, а ситуация находится под контролем.
Межобщинные столкновения из-за земли, скота и доступа к воде распространены на востоке африканской страны. По данным неправительственной организации International Crisis Group, с 2021 по 2024 год из-за аналогичных конфликтов погибли более одной тысячи человек, около двух тысяч жителей были ранены.
