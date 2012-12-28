В России
31
27 минут назад
Мужчина попытался провезти через границу с Казахстаном 100 попугаев
Пресс-служба Федеральной таможенной службы России сообщила, что на международном автомобильном пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области гражданин Узбекистана в микроавтобусе пытался незаконно перевезти через государственную границу РФ более 100 птиц, девять из которых относятся к категории стратегически важных ресурсов фауны - жако, тибетский улар. Мужчина следовал из Узбекистана в Московскую область через территорию Казахстана.
Общая стоимость девяти редких птиц превысила миллион рублей. Всех пернатых отправили в зоопарк Ульяновска на карантин. Было возбуждено уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов.
"Суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток до 22 мая. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении суда.
