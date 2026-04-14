сегодня, 14:51
Снег и град ограничили автомобильное движение в Сочи
С утра в городе идут осадки, а ночью прошел дождь с сильным градом. Фактически дороги покрылись плотным слоем льда и снежной кашей.
Ночью в городе прошел ливень с крупным градом. Особенно сильно осадки затронули Лоо, Хобзу и Вардан. Теперь проезжая часть и тротуары обледенели. Из-за гололеда машины не могут взобраться на подъемы, — передает Bfm.ru.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что дороги покрылись сугробами и льдом. Водители на летней резине боятся выезжать.
Мощный град завалил федеральную трассу в Лазаревском районе Сочи, из-за чего с утра образовались автомобильные пробки, — пишет «Российская газета».
В интернете появились видеокадры, где видно, как водители легковых машин снижают скорость, а водители большегрузов пытаются переждать непогоду у обочин.
Как сообщили в ГИБДД, град выпал только на участке дороги в поселках Лоо и Вардане.
«Сугробов нет, а град уже растаял. В Центральном, Хостинском и Адлерском районах осадков не было. ДТП не зафиксировано», — рассказали в ведомстве.
