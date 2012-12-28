Пропавшего полтора года назад хлевенца опознали в найденном на территории парка скелете
В ФНС оценили число россиян со счетами за рубежом примерно в 700 тысяч
Ежегодный прирост этого показателя свидетельствует о приспособленности российских граждан к изменению внешнеэкономических обстоятельств.
«В 2024 году резидентов, которые имеют счета за пределами Российской Федерации, стало порядка 700 тысяч. Количество зарубежных счетов также увеличилось — более 2 млн счетов в странах, с которыми осуществляется автообмен, — плюс 12% за год», — сообщила Шепелева.
Если говорить о статистике по самодекларированию зарубежных счетов самими резидентами (в рамках исполнения валютного законодательства), темпы роста здесь даже выше, указала она: в среднем +31% ежегодно. При этом тенденции на закрытие зарубежных счетов у российских резидентов «на макроуровне» ведомство не наблюдает.
Систематически налоговая не раскрывает информацию о числе зарубежных счетов: в последний раз такие данные публиковались весной 2024 года. Сообщалось, что в 2023 году ФНС получила данные о 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов и о 539 тыс. их владельцев.
«Ежегодный прирост» по счетам физических и юридических лиц говорит о том, что «в целом бизнес и граждане приспособились к изменению внешнеэкономических обстоятельств», — отметила замглавы ФНС. «Может быть, это связано с тем, что, если где-то начинаются сложности, люди и компании начинают альтернативно открывать счета в другой стране», — допустила Шепелева.
Такие данные ведомство получает в том числе в рамках автоматического обмена информацией о финансовых счетах (CRS) с зарубежными странами, однако в последние годы с рядом государств он затруднен.
«Да, мы сейчас в моменте не обмениваемся финансовой информацией со многими недружественными странами, но и география, где открывают счета, тоже изменилась — в сторону нейтральных, дружественных стран. И с ними обмен у нас есть», — заявила Шепелева.
