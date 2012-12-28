Фермера посадили на два года за мошенничество с грантом почти на пять миллионов рублей

За грант он отчитался подложными документами.

В Липецке фермера приговорили к двум годам колонии общего режима за мошенничество более чем на 4,9 миллиона рублей (по части четвёртой статьи 159 УК РФ). Уголовное дело расследовало ФСБ.По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2022 года предприниматель получил из областного бюджета грант более чем на 4,9 миллиона рублей на развитие семейного фермерского хозяйства: он собирался выращивать прудовую рыбу. Но в региональное министерство сельского хозяйства фермер предоставил подложные документы о выполненных работах и якобы понесенных затратах, а деньги использовал в личных целях.Также судом удовлетворен гражданский иск регионального министерства сельского хозяйства о взыскании причиненного ущерба.