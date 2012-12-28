Под завалами на заводе «Моторинвест» найдены восемь человек: поисково-спасательные работы завершены
Фермера посадили на два года за мошенничество с грантом почти на пять миллионов рублей
За грант он отчитался подложными документами.
По данным пресс-службы областной прокуратуры, в мае 2022 года предприниматель получил из областного бюджета грант более чем на 4,9 миллиона рублей на развитие семейного фермерского хозяйства: он собирался выращивать прудовую рыбу. Но в региональное министерство сельского хозяйства фермер предоставил подложные документы о выполненных работах и якобы понесенных затратах, а деньги использовал в личных целях.
Также судом удовлетворен гражданский иск регионального министерства сельского хозяйства о взыскании причиненного ущерба.
