На 13 улицах Липецка отключат холодную воду

Из-за плановых ремонтных работ на сетях 6 февраля без холодной воды временно останутся жители 27 микрорайона, части 3 и 10 микрорайонов, центра и ж/д вокзала, сообщили в «РВК-Липецк». Кроме того, в микрорайонах 1-12 давление воды будет снижено.

С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах №№ 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 по улице Катукова, №№ 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 13, 13а, 15, 17 по улице Кривенкова, № 1 по улице Москаленко, №№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 1, 1а, 3, 6, 7, 8, 8а, 10, 15, 17, 19 по улице Шуминского, №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 по улице Белана, №№ 36, 38, 40, 44, 44а, 46, 48, 50, 52 по улице Стаханова, № 2 по улице Первомайской, №№ 2, 3, 5, 25, 27, 30, 31, 31 стр.1, 31/2, вл.9 по улице Карла Маркса, №№ 9, 10 на площади Революции, № 3 на площади Петра Великого, №№ 108, 110, 145 по улице Гагарина, №№ 22а, 23а, 23б по улице Вермишева.Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 34 по улице Бурлакова, № 49 по улице Постышева, №№ 11, 17б, 46 по улице Олимпийской, № 55 по улице Писарева. Также обесточат улицы Варшавскую, Добровскую, Железногорскую, Рихарда Зорге, Патриотическую.