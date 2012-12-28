«Лез в сумку и не пускал в автобус»: пьяный мужчина приставал на остановке к пенсионерке
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
397
33 минуты назад
4
На 13 улицах Липецка отключат холодную воду
Из-за плановых ремонтных работ на сетях 6 февраля без холодной воды временно останутся жители 27 микрорайона, части 3 и 10 микрорайонов, центра и ж/д вокзала, сообщили в «РВК-Липецк». Кроме того, в микрорайонах 1-12 давление воды будет снижено.
Воду подвезут по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 февраля плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики.
С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах №№ 32, 34 по улице Бурлакова, № 49 по улице Постышева, №№ 11, 17б, 46 по улице Олимпийской, № 55 по улице Писарева. Также обесточат улицы Варшавскую, Добровскую, Железногорскую, Рихарда Зорге, Патриотическую.
0
0
3
0
3
Комментарии (4)