Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат

Нас ждут мастеровой понедельник, воспоминания о блокаде Ленинграда и разговор о великом писателе.

Холода в Липецке продлятся ещё один день, сегодня температура составит от -14 до -16 градусов. Но уже с завтрашнего дня синоптики обещают потепление. Существенных осадков в начале недели не предвидится.









С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:





- ул. Липовская, 6/4, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12.

















В 13:00 в Военно-исторической библиотеке (ул. Гагарина, 75) состоится мероприятие «Героическая эпоха Ленинграда» (12+).









В 11:30 в библиотеке на Дачном (ул. Тихая, 14) состоится литературное знакомство «Автор мудрых сказок» (12+).









Участники смогут по старинным традициям приготовить небольшой, но объемный арт-объект из шерсти – идеальный вариант для подарка или стильного аксессуара. Изящные броши, сияющие бусы и многое другое, созданное своими руками.









Занятие проведёт мастер на все руки Людмила Кожакина, фото vk.com

Ранее на заполнении деклараций и оформлении документов кормился не один десяток фирм. Теперь жить стало проще – заполнить налоговую декларацию по всем правилам помогут специалисты МФЦ. Потребуются паспорт, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, а также документы, подтверждающие целевые расходы: договоры, платёжные документы, чеки, справки. Важно, что вычет можно получить не только за себя, но и за близких родственников, например, за обучение или лечение детей.













Уточнить детали можно по единому номеру 8-800-450-48-48 (добавочный номер — 5).

Зарплата





Любопытно, что чуть большую гибкость демонстрируют мужчины: в среднем они согласны уступить 10,2% будущего заработка, тогда как женщины – 8,8%.













Самые принципиальные – работники в возрасте 35—45 лет: 48% из них никогда не пойдут на уступки работодателю по зарплате.

С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 45%.













Свет отключать никому не планируют.Угодить в затор в понедельник, да ещё при жестком морозе – пожалуй, самое нежелательное приключение. Чтобы оно не случилось, лучше заглядывать в приложения.Час истории, посвященный 872 дням одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. Блокада была снята 27 января 1944 года, т.е. завтра мы будем отмечать 82-ю годовщину этого события.Речь пойдёт о творчестве великого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826 – 1889). Многие его произведения написаны в форме сказок, но по сути является ли такой уж выдумкой «Премудрый пескарь» или таких «пескарей» среди нас каждый второй? На «сказочников» сейчас больше похожи те, кто в средней школе ставят перед учениками вопрос: актуально ли творчество писателя в XXI веке? А Салтыков-Щедрин будет вечен – к счастью, как и вечны многие его персонажи – увы…В 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Мастеровой понедельник», который на этот раз пройдёт под названием «Мастерство русского валяния»Оформить документы на получение налогового вычета липчане теперь могут и в МФЦ.42% экономически активных липчан не готовы снижать свои зарплатные требования, даже если предложение работодателя окажется ниже, выяснили в SuperJob. 19% согласны на компромисс, но и они готовы опустить планку своих финансовых ожидания не более чем в 5%, что является скорее символическим снижением.Для 37% липчан лучшим стимулом в работе является похвала, тогда как критика мотивирует лишь 7% работающих земляков. При этом на первом месте всё-таки находится саморазвитие, его в опросе SuperJob выделили 42% работников.Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование - 47%, тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале - 45%.