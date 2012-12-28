Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Как только компромат нашелся, тотчас нашли и компромисс!
Неделя 48
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
В Долгоруковском районе задержали 60-летнего похитителя бензопилы
Происшествия
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Читать все
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
В Долгоруковском районе задержали 60-летнего похитителя бензопилы
Происшествия
На улице Липовской отключат холодную воду
Общество
Липчанин за рулем «Haval» сбил на пешеходном переходе в Воронеже пенсионерку
Общество
Сильные морозы продержатся в Липецкой области еще один день
Погода в Липецке
Как только компромат нашелся, тотчас нашли и компромисс!
Неделя 48
Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат
Общество
Читать все
Общество
429
56 минут назад
1

Сегодня в Липецке: новая услуга для всех в МФЦ, готовы ли липчане к снижению зарплат

Нас ждут мастеровой понедельник, воспоминания о блокаде Ленинграда и разговор о великом писателе.

Ой, мороз, мороз…

Холода в Липецке продлятся ещё один день, сегодня температура составит от -14 до -16 градусов. Но уже с завтрашнего дня синоптики обещают потепление. Существенных осадков в начале недели не предвидится.

_DSC198312.jpg

Отключение воды

С 10:00 и до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду:

- ул. Липовская, 6/4, 7, 7/2, 8, 9, 10, 12.

egjpqlvdnhdsw4d2g5m0dsmcwmsflnwb.jpg

Свет отключать никому не планируют.

Пробки

Угодить в затор в понедельник, да ещё при жестком морозе – пожалуй, самое нежелательное приключение. Чтобы оно не случилось, лучше заглядывать в приложения.


Час истории

В 13:00 в Военно-исторической библиотеке (ул. Гагарина, 75) состоится мероприятие «Героическая эпоха Ленинграда» (12+).

a101312.jpg

Час истории, посвященный 872 дням одной из самых трагических страниц Второй мировой войны. Блокада была снята 27 января 1944 года, т.е. завтра мы будем отмечать 82-ю годовщину этого события.

А был ли он сказочником?

В 11:30 в библиотеке на Дачном (ул. Тихая, 14) состоится литературное знакомство «Автор мудрых сказок» (12+).

60058baaae5ac9778165050e.jpg

Речь пойдёт о творчестве великого писателя Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826 – 1889). Многие его произведения написаны в форме сказок, но по сути является ли такой уж выдумкой «Премудрый пескарь» или таких «пескарей» среди нас каждый второй? На «сказочников» сейчас больше похожи те, кто в средней школе ставят перед учениками вопрос: актуально ли творчество писателя в XXI веке? А Салтыков-Щедрин будет вечен – к счастью, как и вечны многие его персонажи – увы…

Изделия из шерсти

В 17:00 в АРТ-Пространстве «Модное место» (ул. Космонавтов, 54а) начнётся очередной «Мастеровой понедельник», который на этот раз пройдёт под названием «Мастерство русского валяния» (6+).

Участники смогут по старинным традициям приготовить небольшой, но объемный арт-объект из шерсти – идеальный вариант для подарка или стильного аксессуара. Изящные броши, сияющие бусы и многое другое, созданное своими руками.

bJA5JyUXKIp1aSy1bLrMMUJOlh866PhN1DBkZ0T8TaoYbeQKYM8qQer4votlNudZ4pconkLZ.jpg

Занятие проведёт мастер на все руки Людмила Кожакина, фото vk.com

Налоговый вычет в МФЦ

Оформить документы на получение налогового вычета липчане теперь могут и в МФЦ.

Ранее на заполнении деклараций и оформлении документов кормился не один десяток фирм. Теперь жить стало проще – заполнить налоговую декларацию по всем правилам помогут специалисты МФЦ. Потребуются паспорт, справка о доходах по форме 2-НДФЛ, а также документы, подтверждающие целевые расходы: договоры, платёжные документы, чеки, справки. Важно, что вычет можно получить не только за себя, но и за близких родственников, например, за обучение или лечение детей.

2e0jsg0l26fgshwy6jk5ijnxmiv40k32.jpeg

Уточнить детали можно по единому номеру 8-800-450-48-48 (добавочный номер — 5).
Зарплата

42% экономически активных липчан не готовы снижать свои зарплатные требования, даже если предложение работодателя окажется ниже, выяснили в SuperJob. 19% согласны на компромисс, но и они готовы опустить планку своих финансовых ожидания не более чем в 5%, что является скорее символическим снижением.

Любопытно, что чуть большую гибкость демонстрируют мужчины: в среднем они согласны уступить 10,2% будущего заработка, тогда как женщины – 8,8%.

0J2A6820.JPG

Самые принципиальные – работники в возрасте 35—45 лет: 48% из них никогда не пойдут на уступки работодателю по зарплате.

Что каждый день «поднимает нас на новый бой»

Для 37% липчан лучшим стимулом в работе является похвала, тогда как критика мотивирует лишь 7% работающих земляков. При этом на первом месте всё-таки находится саморазвитие, его в опросе SuperJob выделили 42% работников.

С возрастом запрос на внешнее признание заслуг растет: если среди респондентов до 35 лет похвалу ценят 34%, то среди опрошенных 45 лет и старше — уже 45%.

12.jpg

Уровень образования также влияет на мотивационные предпочтения. Люди, закончившие вузы, чаще ориентированы на самосовершенствование - 47%, тогда как у респондентов со средним профессиональным образованием выше потребность в похвале - 45%.

Дорогие липчане! Очередная рабочая неделя подарит массу хлопот и массу новостей. Жители Липецка уже много лет привыкли получать свежую информацию на GOROD48. С нами вы определённо не пропустите ничего важного и интересного, всегда будете в курсе всех событий. Ждём вас на наших электронных страницах снова и снова!
Сегодня в Липецке
1
0
0
0
0

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Smith
7 минут назад
Интересно конечно - цены растут, а ЗП хотят уменьшать - кто готов? Кто согласен? ))) Ну абсурд же....
Ответить
Рекомендуем
Культура
«Ёлки» в липецких театрах: куда сводить на праздниках детей?
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
А знаете ли вы
«Этот луч прямой и резкий...» — как липчане смотрели туманные картины из волшебного фонаря
Бизнес
Деловая радиостанция Business FM начала вещание в Липецке
Общество
Сдан в эксплуатацию новый хирургический корпус областной детской больницы
Общество
Депутаты Липецкого горсовета проиндексировали зарплаты бюджетникам
Общество
Ремонт подземного перехода на площади Металлургов подорожал на 4,5 миллиона
Общество
В Липецкой области стали меньше пить
Общество
«После 35 женщины тоже рожают!»: областной Совет принял новую льготу для многодетных семей
Говорит Липецк
Что вам больше всего не понравилось в 2025 году?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить