Спорт
сегодня, 16:25
Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник
Стала известна последняя важная дата в биографии знаменитого бомбардира.
Похоронят спортсмена на кладбище в селе Жёлтые Пески. Об этом GOROD48 рассказали родственники Артура.
Напомним, что вчера в микрорайоне «Елецком» было обнаружено тело 56-летнего экс-бомбардира. Накануне он ушел из дома, страдал провалами в памяти и не сумел вернуться.
Артур Шамрин – 18-й бомбардир в истории «Металлурга» в 1980-90-е забил за нашу команду 38 мячей. Играл в московском «Спартаке» у Константина Бескова и «Локомотиве» у Юрия Сёмина.
