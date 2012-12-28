Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник

Стала известна последняя важная дата в биографии знаменитого бомбардира.

Прощание с бывшим футболистом «Металлурга» Артуром Шамриным, который скончался накануне от переохлаждения, состоится во вторник, 20 января, в 10:45 в храме Всех Святых, в земле российской просиявших (ул. Водопьянова, 19).Похоронят спортсмена на кладбище в селе Жёлтые Пески. Об этом GOROD48 рассказали родственники Артура.Напомним, что вчера в микрорайоне «Елецком» было обнаружено тело 56-летнего экс-бомбардира. Накануне он ушел из дома, страдал провалами в памяти и не сумел вернуться.Артур Шамрин – 18-й бомбардир в истории «Металлурга» в 1980-90-е забил за нашу команду 38 мячей. Играл в московском «Спартаке» у Константина Бескова и «Локомотиве» у Юрия Сёмина.