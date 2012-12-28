Все новости
Спорт
1415
сегодня, 16:25
6

Артура Шамрина проводят в последний путь во вторник

Стала известна последняя важная дата в биографии знаменитого бомбардира.

Прощание с бывшим футболистом «Металлурга» Артуром Шамриным, который скончался накануне от переохлаждения, состоится во вторник, 20 января, в 10:45 в храме Всех Святых, в земле российской просиявших (ул. Водопьянова, 19).

Похоронят спортсмена на кладбище в селе Жёлтые Пески. Об этом GOROD48 рассказали родственники Артура.

Напомним, что вчера в микрорайоне «Елецком» было обнаружено тело 56-летнего экс-бомбардира. Накануне он ушел из дома, страдал провалами в памяти и не сумел вернуться.

Артур Шамрин – 18-й бомбардир в истории «Металлурга» в 1980-90-е забил за нашу команду 38 мячей. Играл в московском «Спартаке» у Константина Бескова и «Локомотиве» у Юрия Сёмина.
Футбол
Артур Шампин
утрата
0
11
0
1
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Опять
сегодня, 16:46
Человеческое равнодушие. Умер от переохлажления. Мороз на улице
Ответить
Зато
59 минут назад
Котов и собак спасают
Ответить
ДВ
48 минут назад
Котов и собак спасают Спасать надо всех, и животных.
Ответить
Липчанин
сегодня, 16:29
Земля пухом. Только у Бескова в Спартаке он не играл.
Ответить
Сантильяна
38 минут назад
Играл за дубль Спартака, когда тренером был Бесков. Светлая Память!
Ответить
Так то
23 минуты назад
Играл за дубль Спартака, когда тренером был Бесков. Светлая Память! Бесков тренировал основу, а не дубль.
Ответить
