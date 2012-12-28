Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Происшествия
787
сегодня, 12:09
5
На улице Филипченко задымилось дерево
Перед этим оно упало на линию электропередачи.
На улицу прибыли пожарные и полицейские. В скором времени прибудут энергетики и наряд Госавтоинспекции, так как в случае обрыва проводов дерево может упасть на проезжую часть.
Пока, по словам очевидцев, все службы наблюдают за тлением дерева.
0
2
1
2
2
Комментарии (5)