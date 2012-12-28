На улице Филипченко задымилось дерево

Перед этим оно упало на линию электропередачи.

В вашем браузере отключен JavaScript

Необычное происшествие случилось на улице Филипченко в Липецке днем 15 января — здесь у дома №9/1 задымилось дерево, упавшее на на линию электропередачи.На улицу прибыли пожарные и полицейские. В скором времени прибудут энергетики и наряд Госавтоинспекции, так как в случае обрыва проводов дерево может упасть на проезжую часть.Пока, по словам очевидцев, все службы наблюдают за тлением дерева.