Ограбление магазина записали камеры наблюдения
Добычей 37-летнего липчанина стали продукты на 8637 рублей.
«Мужчина набрал в корзину продукты на 8637 рублей, и, игнорируя требования продавцов об оплате, прошел кассовую зону, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
На 37-летнего подозреваемого полицейские вышли, проанализировав записи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальная cанкция которой — четыре года лишения свободы.
