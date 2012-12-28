Все новости
Прощание с известной учительницей состоится в Евдокиевской церкви
Общество
Ночью до -27, днем — до -13
Погода в Липецке
«Ситуация накалилась до абсурда»: липецкие водители накатали дорогу через газоны и тротуар
Общество
Застройщик начал консервацию ЖК «Турист-2»
Общество
Полицейские проверяют заявление об увезенном человеке
Происшествия
Липчан сегодня ждет очень холодная ночь
Погода в Липецке
Десять человек находятся в ожоговом центре с обморожениями
Здоровье
Липецкая вечЁрка: ракетная опасность, дорога через бульвар, и консервация «Туриста»
Общество
Бывший владелец клуба «Оранж-Фитнес» и его сообщник выслушали приговор за покушение на мошенничество
Происшествия
Лилия Самошина с этого дня — министр без приставки и.о.
Общество
Встретить Старый Новый год с проституткой не получилось — 31-летний липчанин пришёл в полицию
Происшествия
У пьяного водителя конфисковали «Чери Тигго»
Происшествия
Ограбление магазина записали камеры наблюдения
Происшествия
Почти девять миллионов перевела мошенникам 40-летняя липчанка
Общество
В микрорайоне «Европейский» заметили ушастую сову
Общество
На улице Филипченко задымилось дерево
Происшествия
На улице Павлика Морозова горел жилой дом
Происшествия
«Мою знакомую увезли в Воронежскую область в рабство»
Происшествия
Мэрия готова уже в этом году запустить первый экспериментальный автобусный маршрут по улице Папина. А может, и два
Общество
Ельчан предупреждают о работе взрывотехников
Происшествия
Происшествия
786
сегодня, 12:03
5

Ограбление магазина записали камеры наблюдения

Добычей 37-летнего липчанина стали продукты на 8637 рублей.

Полицейские отыскали липчанина, который 26 ноября прошлого года вынес из сетевого магазина на проспекте Мира полную корзину продуктов.

«Мужчина набрал в корзину продукты на 8637 рублей, и, игнорируя требования продавцов об оплате, прошел кассовую зону, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

На 37-летнего подозреваемого полицейские вышли, проанализировав записи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальная cанкция которой —  четыре года лишения свободы.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Странно
18 минут назад
Зачем юродствовать? Поймали и правильно сделали. Пусть посидит, может, работать научится, а не магазины грабить. Только вот очень хочется, чтобы все виновные в ограблении, воровстве или убийстве получили заслуженное наказание. Например, девушка и её друг из "Мяты". Там человека убили.
Ответить
да
29 минут назад
Поймали все-таки главу мафии в Пипецке, этого Дона Корлеоне. Надо дать квартиры и Мерседесы Гелендвагены отличившимся сотрудникам и именное оружие и гранаты
Ответить
анализ
33 минуты назад
великая штука, тем более глубокий и своевременный
Ответить
Савелий
55 минут назад
Шоплифтинг?
Ответить
Гостья
сегодня, 12:21
Молодцы, грабителя нашли. Четыре года - это по заслугам. А сколько лет грозит девушке, которая смартфон украла у убитого парня?
Ответить
