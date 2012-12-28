Ограбление магазина записали камеры наблюдения

Добычей 37-летнего липчанина стали продукты на 8637 рублей.

Полицейские отыскали липчанина, который 26 ноября прошлого года вынес из сетевого магазина на проспекте Мира полную корзину продуктов.«Мужчина набрал в корзину продукты на 8637 рублей, и, игнорируя требования продавцов об оплате, прошел кассовую зону, после чего скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.На 37-летнего подозреваемого полицейские вышли, проанализировав записи камер наблюдения. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 161 УК РФ «Грабеж», максимальная cанкция которой — четыре года лишения свободы.