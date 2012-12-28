Воздушный налет на Елец: ранен один человек, возникли несколько пожаров, под удар попала «скорая»
Обломки БПЛА повредили частный дом в Ельце, еще один беспилотник упал в промышленной зоне
«Бенгальские огни, суперклей, пробки от шампанского»: офтальмологи рассказали о травмах глаз во время праздников
Происшествия
193
26 минут назад
46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей
За сутки мошенники обманули двоих.
А 28-летняя липчанка с 16 декабря по 12 января по совету неизвестных пыталась заработать на бирже и перевела на различные банковские счета 29 000 рублей.
