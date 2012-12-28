46-летний липчанин перешёл по ссылке и лишился 125 000 рублей

За сутки мошенники обманули двоих.

12 января в липецкий отдел полиции с заявлением о мошенничестве обратился 46-летний мужчина. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 11 января липчанину прислали сообщение со ссылкой, мужчина по ней перешёл и его счёта сразу списали 125 000 рублей.А 28-летняя липчанка с 16 декабря по 12 января по совету неизвестных пыталась заработать на бирже и перевела на различные банковские счета 29 000 рублей.