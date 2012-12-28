Общество
Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом
Липчанам предложили отнестись с пониманием к осложнённой обстановке на улицах.
В первую очередь, этой ночью бригады сосредоточатся на обработке спусков, мостов, кольцевых развязок и основных магистралей, где передвигается общественный транспорт. Затем работа продолжится на местных проездах, улицах частного сектора и в отдаленных частях города. Утром, как обычно, на улицы выйдут дворники и малогабаритная техника для уборки пешеходных зон.
«Просим с пониманием отнестись к осложненной обстановке на улицах. сотрудники управления благоустройства и наемные специалисты работают круглосуточно, чтобы сделать передвижение липчан по городу максимально безопасным», — сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.
