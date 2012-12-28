Коммунальщики начинают борьбу с гололёдом

Липчанам предложили отнестись с пониманием к осложнённой обстановке на улицах.

К резкому изменению погоды готовятся сотрудники управления благоустройства. Так как оттепель сменится морозами, все силы они направят для предотвращения гололеда.В первую очередь, этой ночью бригады сосредоточатся на обработке спусков, мостов, кольцевых развязок и основных магистралей, где передвигается общественный транспорт. Затем работа продолжится на местных проездах, улицах частного сектора и в отдаленных частях города. Утром, как обычно, на улицы выйдут дворники и малогабаритная техника для уборки пешеходных зон.«Просим с пониманием отнестись к осложненной обстановке на улицах. сотрудники управления благоустройства и наемные специалисты работают круглосуточно, чтобы сделать передвижение липчан по городу максимально безопасным», — сообщили в пресс-службе мэрии Липецка.