Над Липецкой областью уничтожили 5 БПЛА самолетного типа

Сегодня с 15:00 до 20:00 над Липецкой областью дежурными средствами ПВО были уничтожены 5 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.Всего же над территорией России были уничтожены 8 БПЛА, в том числе по одному в Белгородской, Воронежской и Курской областях.