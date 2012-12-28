Два дома на улице Лутова остались без питьевой воды

Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.

В связи с проведением ремонтных работ и до их завершения без холодной воды останутся дома № 11 и 15 на улице Лутова в Липецке.Как сообщает «РВК-Липецк», подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.«Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — передают энергетики.