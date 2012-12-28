Игорь Артамонов: «После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте»
Два дома на улице Лутова остались без питьевой воды
Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ.
Как сообщает «РВК-Липецк», подвоз воды будет организован по заявкам потребителей.
«Возможно повышение мутности холодной воды после окончания работ. Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *6048, 236-048», — передают энергетики.
