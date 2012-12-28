Семь памятников архитектуры получили защиту от времени в Липецкой области

В регионе завершена масштабная работа по консервации памятников архитектурного наследия.

В перечень вошли культовые сооружения из разных уголков области. В их числе церковь Рождества Христова в селе Верхняя Колыбелька Хлевенского округа и Успенская церковь Троицкого Лебедянского мужского монастыря. Работы также проведены в церкви Троицы Живоначальной с колокольней в Новотроицком, храме Покровском в селе Пиково и Спасском в селе Круглое. В Ельце законсервирована колокольня Троицкого монастыря XIX века, а в Добринском округе Покровская церковь в Сафоново.В Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области сообщили, что консервация является важной промежуточной мерой сохранения архитектурных памятников. Она позволяет стабилизировать состояние зданий и предотвратить их дальнейшее разрушение, сохраняя для будущей полноценной реставрации.Консервация исторических объектов проведена на средства Министерства культуры РФ.