Общество
42 минуты назад
Семь памятников архитектуры получили защиту от времени в Липецкой области
В регионе завершена масштабная работа по консервации памятников архитектурного наследия.
В Госдирекции по охране культурного наследия Липецкой области сообщили, что консервация является важной промежуточной мерой сохранения архитектурных памятников. Она позволяет стабилизировать состояние зданий и предотвратить их дальнейшее разрушение, сохраняя для будущей полноценной реставрации.
Консервация исторических объектов проведена на средства Министерства культуры РФ.
Фото: vk.com/club193562037
