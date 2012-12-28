Кто в ответе за свалку в центре Липецка?

На улице Советской между домами № 36 и 30 образовалась натуральная свалка из мешков с мусором, картонных коробок и упаковок.«Куча огромная и только растёт с каждым днём, кто за неё в ответе?», — спросила автор снимков, присланных в редакцию GOROD48.Оказалось, что никто за эту свалку не в ответе. «ЭкопромЛипецк» вывозит мусор с контейнерных площадок, а мусор навален просто на улице.«Контейнерная площадка находится неподалеку, во дворе. Но жители ближайших домов складируют мусор здесь. Как правило его вывозит управляющая компания», — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, добавив, что УК не обязана следить за несознательными гражданами, которым лень донести мусор до контейнера. Наказать грязнуль можно только поймав их за руку.