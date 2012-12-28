Все новости
Общество
423
49 минут назад
5

Кто в ответе за свалку в центре Липецка?

На улице Советской между домами № 36 и 30 образовалась натуральная свалка из мешков с мусором, картонных коробок и упаковок.

св.jpg


«Куча огромная и только растёт с каждым днём, кто за неё в ответе?», — спросила автор снимков, присланных в редакцию GOROD48.

Оказалось, что никто за эту свалку не в ответе. «ЭкопромЛипецк» вывозит мусор с контейнерных площадок, а мусор навален просто на улице.

«Контейнерная площадка находится неподалеку, во дворе. Но жители ближайших домов складируют мусор здесь. Как правило его вывозит управляющая компания», — рассказали GOROD48 в пресс-службе мэрии Липецка, добавив, что УК не обязана следить за несознательными гражданами, которым лень донести мусор до контейнера. Наказать грязнуль можно только поймав их за руку.
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Липа
22 минуты назад
У нас на Опытной контейнеры стоят прямо на дороге,проехать сложно,мусора вокруг завались,а площадка сделана с таким уклоном, что к контейнерам не подняться, сами мусорщики и оставляют контейнеры на дороге,да вдобавок и не убирают после себя,разлетается все по округе,ну мы же окраина!
Ответить
Гоголь Н.В.
28 минут назад
А кто почистит сквер Варакина ? Снега очень много и все в запустении , ведь только открли !!
Ответить
Кого
30 минут назад
назначили тот должен отвечать или делегирует кого он ведь ни чего не может
Ответить
Логика
31 минуту назад
Свиньи в ответе за мусор.
Ответить
Дед
32 минуты назад
Нормальная такая , свалка
Ответить
