Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Происшествия
сегодня, 09:26
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Всего за пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Липецкой области зарегистрировано семь ДТП, в которых один человек погиб и 14-пострадали.
Две подобные аварии произошли 27 декабря: в Липецке и Измалковском районе.
В Липецке на улице Кривенкова 42-летний водитель «Чери» не справился с управлением и въехал в световую опору. Водитель доставлен в больницу.
А в деревне Кошкино Измалковского района съехал с дороги и врезался в столб «ВАЗ-2114» под управлением 63-летнего водителя. Травмы получил 17-летний пассажир автомобиля, он госпитализирован.
Авария со смертельным исходом произошла 26 декабря в Липецком районе: на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобиль «Датсун» с 49-летней женщиной за рулем и «ГАЗель Next». Женщина-водитель от полученных травм погибла на месте, а семь пассажиров микроавтобуса получили травмы.
В тот же день в Задонском районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 62-летнего мужчины и «Хендай» с 52-летним водителем. Госпитализирован водитель «ВАЗа».
