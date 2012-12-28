Все новости
Зима возвращается в Липецкую область
Погода в Липецке
В районах Сокола, Сырского и Коровино, части Левого берега отключат холодную воду
Общество
Мясо дорожает, овощи и бакалея дешевеют
Общество
Сегодня в Липецке: самые популярные подарки на Новый год, что будет с зарплатами в 2026 году
Общество
Самый сильный ельчанин отличился в Сибири
Спорт
Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни
Происшествия
В доме тербунца нашли трехлитровые банки с марихуаной
Происшествия
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
Улицы Липецка расчищают от снега больше 80-ти единиц спецтехники
Общество
Происшествия
1151
сегодня, 09:26
2

Три автомобиля слетели с дорог в выходные дни

Всего за пятницу, субботу и воскресенье на дорогах Липецкой области зарегистрировано семь ДТП, в которых один человек погиб и 14-пострадали.

Рано утром 28 декабря в Усмани на улице Маяковского 25-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, съехал с дороги, и машина перевернулась. Водитель и его 27-летний пассажир госпитализированы.

Две подобные аварии произошли 27 декабря: в Липецке и Измалковском районе.

В Липецке на улице Кривенкова 42-летний водитель «Чери» не справился с управлением и въехал в световую опору. Водитель доставлен в больницу.

А в деревне Кошкино Измалковского района съехал с дороги и врезался в столб «ВАЗ-2114» под управлением  63-летнего водителя. Травмы получил 17-летний пассажир автомобиля, он госпитализирован.

Авария со смертельным исходом произошла 26 декабря в Липецком районе: на дороге Липецк – Данков столкнулись автомобиль «Датсун» с 49-летней женщиной за рулем и «ГАЗель Next». Женщина-водитель от полученных травм погибла на месте, а семь пассажиров микроавтобуса получили травмы.

В тот же день в Задонском районе на дороге Орел – Тамбов столкнулись «ВАЗ-2107» под управлением 62-летнего мужчины и «Хендай» с 52-летним водителем. Госпитализирован водитель «ВАЗа».

Комментарии (2)

гость
35 минут назад
гонять надо меньше
Внушаемый
сегодня, 09:55
Это при том,что легковых автомобилей стало значительно меньше на дорогах !
