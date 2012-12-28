Все новости
Вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов
Происшествия
Липчанка отдавала мошенниками деньги с такой настойчивостью, что даже не слушала предостережения дочери
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
126 дворников и грузчиков чистят снег на улицах Липецка
Общество
В Липецкой области снег и до -5
Погода в Липецке
У школы №45 на Папина забил родник
Общество
Красный уровень в Липецкой области отменен
Общество
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
Вандалы разнесли подъезд на улице Космонавтов
Происшествия
Липчан по городу возит настоящий Дед Мороз
Общество
В Липецкой области объявлена воздушная тревога
Происшествия
У школы №45 на Папина забил родник
Общество
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Спорт
Житель Чувашии повадился оформлять микрозаймы на липчанина
Происшествия
Четыре БПЛА сбиты в Липецкой области
Происшествия
Липецкие легкоатлеты собрали в столице призы олимпийцев ЦСКА
Спорт
Желтый уровень в Липецкой области держался до половины шестого
Происшествия
Красный уровень в Липецкой области отменен
Общество
Спорт
210
56 минут назад
2

«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда

Наша легкоатлетка выиграла крупные соревнования в столице.

Липчанка Екатерина Немахова выиграла престижные соревнования по лёгкой атлетике на Кубок МГФСО (Московского городского физкультурно-спортивного объединения).

В столичном спортивном комплексе «Измайлово» наша землячка показала лучший результат в прыжках в высоту среди девушек до 16 лет – 1 метр 65 сантиметров.

Этот результат превосходит норматив первого разряда – 160 см и наверняка станет отправной точкой для талантливой девушке для штурма следующей вершины – кандидата в мастера спорта, для чего на соревнованиях осталось «взлететь» на 5 см выше – до 170.

Подготовили юную чемпионку тренеры ОК СШОР Вадим Кремнёв и Павел Латышев.

Фото из архива участников соревнований
Легкая атлетика
Екатерина Немахова
0
0
0
4
0

Комментарии (2)

Кузя
28 минут назад
Молодец девочка! Давай выше!
Липчане
30 минут назад
Красавицы! Молодцы!
