56 минут назад
«Летающая» девушка из Липецка превысила норматив 1-го разряда
Наша легкоатлетка выиграла крупные соревнования в столице.
В столичном спортивном комплексе «Измайлово» наша землячка показала лучший результат в прыжках в высоту среди девушек до 16 лет – 1 метр 65 сантиметров.
Этот результат превосходит норматив первого разряда – 160 см и наверняка станет отправной точкой для талантливой девушке для штурма следующей вершины – кандидата в мастера спорта, для чего на соревнованиях осталось «взлететь» на 5 см выше – до 170.
Подготовили юную чемпионку тренеры ОК СШОР Вадим Кремнёв и Павел Латышев.
Фото из архива участников соревнований
