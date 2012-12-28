Пьяный водитель без прав и страхового полиса хотел откупиться взяткой в 50 000 рублей

Мужчина попросил инспекторов не составлять протокол сразу за три нарушения.

Прокуратура Хлевенского района направила в суд уголовное дело 40-летнего водителя, обвиняемого в приготовлении к даче взятки инспекторам ДПС.Этой осенью пьяного мужчину за рулём автомобиля «ВАЗ-2105» в районе деревни Трешевка Хлевенского района остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что у нетрезвого водителя также нет прав и полиса ОСАГО.«По данным следствия, мужчина попросил инспекторов не составлять протокол об административном правонарушении и предложил им 50 тысяч рублей. От денег полицейские отказались и сообщил обо всём в дежурную часть», — рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.