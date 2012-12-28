13-летний мальчик перевёл мошенникам деньги матери

Ещё двоих обманули при покупке автотоваров в интернете.

23 декабря в полицию обратилась 39-летняя липчанка, 13-летний сын которой отправил с ее счета мошенникам 25 000 рублей. Деньги у мальчика выманили под предлогом получения выигрыша.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, ещё двоих обманули при покупке товаров в интернете. В Грязях 47-летний мужчина пытался купить через мессенджер коробку передач для автомобиля и лишился 42 700 рублей. А 43-летний житель Лебедяни 20 декабря покупал колёса на автомобиль через сайт и перевёл продавцу-мошеннику 40 800 рублей.37-летняя липчанка перешла по ссылке и на её имя оформили кредитную карту и сняли с неё 10 000 рублей.