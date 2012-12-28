Сегодня в Липецке: работодатели почему-то стали реже дарить подарки, кому выплатят новогоднюю премию
Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные
Мокрый снег усложнил дорожную обстановку.
В Липецке дороги расчищают 50 единиц спецтехники и свыше 100 дворников.
«В течение дня сотрудники управления благоустройства приведут также в порядок дороги частного сектора и внутриквартальные проезды. Кроме того, для безопасности пешеходов и водителей специалисты активно вносят противогололедные материалы на магистралях и внутриквартальных проездах Липецка», – сообщает пресс-служба администрации Липецка.
В ночную смену противоголодедные материалы на дороги и тротуары внесут повторно. Так же при необходимости будет производиться механизированная очистка.
