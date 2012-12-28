Городские дороги чистят от снега 50 единиц техники и ещё 100 машин – областные

Мокрый снег усложнил дорожную обстановку.

В Липецкой области сегодня мокрый снег и туман. Обработкой и очисткой региональных дорог от снега и наледи заняты около 120 единиц техники «Липецкдоравтоцентра», работа ведется в две смены, но в связи с большой протяжённостью сети (около 5 000 километров) нужно время: в первую очередь техника идёт на самые загруженные трассы. Такие данные приводит Министерство транспорта и дорожного хозяйства Липецкой области и напоминает: сообщить о состоянии региональных дорог можно диспетчерской службе по телефону: 22 04 10.В Липецке дороги расчищают 50 единиц спецтехники и свыше 100 дворников.«В течение дня сотрудники управления благоустройства приведут также в порядок дороги частного сектора и внутриквартальные проезды. Кроме того, для безопасности пешеходов и водителей специалисты активно вносят противогололедные материалы на магистралях и внутриквартальных проездах Липецка», – сообщает пресс-служба администрации Липецка.В ночную смену противоголодедные материалы на дороги и тротуары внесут повторно. Так же при необходимости будет производиться механизированная очистка.