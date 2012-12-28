Ню и ню: после расставания с девушкой 29-летний липчанин обнародовал интимный архив в интернете
В России
63
сегодня, 13:03
В Минобрнауки РФ утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые абитуриентам для поступления в вузы. Отмечается, что минимальный балл по физике составляет 41, по обществознанию — 45 и по информатике — 46 баллов. Баллы по русскому языку, математике (профильный уровень) и обществознанию остались без изменений.
Согласно документу, по русскому языку необходимо будет набрать минимум 40 баллов, по профильной математике — 40 баллов, по физике — 41 балл, по обществознанию — 45 баллов, по истории — 40 баллов, по информатике — 46 баллов, по иностранному языку — 40 баллов, по литературе — 40 баллов, по биологии, географии и химии — также 40 баллов.
По сравнению с прошлым учебным годом минимальные баллы по некоторым предметам изменились: по химии, биологии повышены с 39 до 40 баллов по сравнению с 2025/2026 учебным годом, по физике — с 39 до 41 балла, по информатике — с 44 до 46 баллов, по истории — с 36 до 40 баллов, по иностранному языку — с 30 до 40 баллов.
Ранее в министерстве сообщали, что минимальное количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения минимальных баллов ЕГЭ установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих.
Уточняется, что минимальное количество баллов ЕГЭ по русскому языку, математике профильного уровня, географии, обществознанию, литературе сохранено на уровне, который был установлен на 2025/2026 учебный год.
