В Минобрнауки РФ утвердили новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальные баллы на ЕГЭ, необходимые абитуриентам для поступления в вузы. Отмечается, что минимальный балл по физике составляет 41, по обществознанию — 45 и по информатике — 46 баллов. Баллы по русскому языку, математике (профильный уровень) и обществознанию остались без изменений.